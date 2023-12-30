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社會 社會焦點 保障人權

妻外遇閨蜜！喊她「寶」還傳裸照　綠夫氣炸提告...獲賠80萬

性感,挑逗,火辣,做愛,慾望,激戰（圖／取自免費圖庫pexels）

▲人夫發現妻子外遇，向兩人求償，並獲賠8萬元。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名人夫阿力（化名）在婚後與徐姓妻子感情逐漸冷淡，阿力追查發現妻子與一名暱稱「雨」的王女過從甚密，還直呼對方「寶貝」，追問下妻子才坦承和王女是「伴侶」，也願意和阿力離婚，面對妻子「出軌」又「出櫃」，阿力提告兩人損害配偶權，並求償100萬元，法院審理後判兩人賠8萬元。

阿力提告主張，他和徐姓妻子2019年結婚後有一名子女，但這一兩年來妻子對他相當冷淡，他懷疑妻子有外遇，因此查看妻子的手機後，發現妻子與一名暱稱「雨」的王姓女子幾乎天天聊天，王女還將兩人「妳是我交過最可愛的一個」的對話設為聊天畫面公告，妻子也會傳自己裸露身體照片給王女，並互稱對方為「寶貝」、「寶」，也不時傳送「愛你」的訊息。

不僅如此，妻子也會在手機備忘錄鉅細靡遺紀錄王女的飲食習慣、喜好、藥物過敏、喜歡的餐廳等事項，並將王女設置在社群軟體IG「我的最愛」欄位，甚至一同出遊，拍攝親暱、十指緊扣等照片，復有穿著清涼視訊時互相拍攝照片情形。

阿力覺得自己被「綠了」追問妻子，妻子也坦承自己最愛的就是王女，讓他十分崩潰，後來雙方也離婚，但阿力仍覺得備受打擊，認為兩人損害他的配偶權，求償100萬元。

庭審時，徐姓妻子辯稱她和阿力早因嚴重爭執而分房1年以上，她和阿力及公婆已多次發生爭執而準備離婚，但她與王女並無發生性關係，阿力未經同意察看她的伊手機也有不對，她沒有把自己婚姻關係處理好，認為阿力的求償金額過高；王女也認為求償金額太高。

法官審理後認為，兩女坦承侵害阿力的配偶權，而根據雙方的身分、地位、經濟條件等因素，判兩人應賠償8萬元，全案可上訴。

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