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社會 社會焦點 保障人權

4度取締罰不怕！夜間狂拉音浪　「噪音猴」超速＋越級...這次慘了

▲▼台中警方攔查一名超皮機車男，夜間狂飆噪音被開單5次，開罰上萬。（圖／台中警方提供，下同）

▲▼台中警方攔查一名機車男子，夜間狂飆發出噪音，被開單5次開罰上萬。（圖／台中警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中警方維護夜間安寧，多次在道路取締改裝車、噪音車，其中43歲劉姓男子所騎機車，近4個月來被警方依噪音過大，錄音錄影後通報環保局4次，日前聯合稽查時終於攔到本人，劉男不思改善，第5度被依噪音防制法開單，而且一查行照，劉男竟是越級駕駛，5次違規共開單10800元，警方將持續鎖定劉男，直到改善為止。

台中市警察局第三分局近4個月來，已針對劉男機車噪音問題，通報環保局4次，每次都開罰1800元，但劉男似乎完全不怕，警方一直都獲報在特定時間、地點，有輛重型機車在街頭狂飆，發出巨大聲響，擾人清夢，這次警方決定主動出擊。

▲▼台中警方攔查一名超皮機車男，夜間狂飆噪音被開單5次，開罰上萬。（圖／台中警方提供，下同）

正義派出所所長林武傑、警員黃治惟，利用環、警、監聯合稽查時鎖定劉男，果然沒多久，劉男出現了，隨即對機車實施檢測，果然不合格，馬上依噪音管制法規定告發，罰鍰1800元。

警方表示，劉男前4次因噪音管制法已開罰7200元，這次是3600元，累計5次超速共被罰1萬800元；加上9月又有一次超速，罰1200元。警方還查出劉男只有輕型機車駕照，騎的卻是重型機車，也依道路交通管理處罰條例舉發，再開出1800元罰鍰。

第三分局表示，今年經攔查、蒐證並通報疑似非法改裝噪音車輛已達4867件，未來會加強取締，尤其是屢「開」不改的劉男，持續開單，直到車輛改善至複驗合格為止。

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