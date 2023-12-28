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補習班老闆偷吃女班主任！兒看職棒轉播...驚見「爸帶小三」特寫

▲▼男女,兩性,外遇,出軌,偷拍,偷情（圖／免費圖庫Pakutaso）

▲補習班老闆不滿員工擷取他和小三擁抱的監視錄影畫面，提告妨害秘密，結果不起訴。（示意圖／Pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

已婚的劉姓補習班負責人和班主任發生婚外情，員工看不下去，擷取2人在辦公室擁抱的監視畫面給老闆娘，老闆娘蒐集劉男與小三的露骨對話「讓人忍不住要噴射」、「你也可以騎上來啊」，以及職棒比賽轉播中，劉男與小三在現場觀賽的翻拍畫面，向劉男提告遭求償，劉男則反告2員工通風報信涉妨害秘密，台北地檢署28日處分不起訴。

在台北市經營中小學文理補習班的劉姓男子，疑似從2022年9月起，和補習班班主任越走越近，經常以運動健身為由相約出門，身為老闆娘的劉男妻子早有提防，勸阻劉男要和員工保持距離，劉男卻反過頭來責怪妻子多心，還時常到辦公室滋擾，造成多數員工相繼離職。

補習班員工們確實被這些與工作無關的緋聞搞得不舒服，也看不慣劉男和班主任在補習班附近街頭舉動親密外，還在辦公室緊緊相擁，雖然當時劉男和班主任都穿著衣服，但2名員工還是將這段數十秒的監視器畫面擷取下來，提供老闆娘做參考。

▲▼台北，大巨蛋，棒球，觀眾席，室內。（圖／記者劉昌松攝）

▲補習班老闆帶小三到球場看職棒，被兒子看電視轉播畫面抓包。（示意圖／記者劉昌松攝）

其實老闆娘也不是省油的燈，除了收到員工通報外，也在無意間，從劉男的平板電腦中，發現了劉男和班主任時常約去汽車旅館，還互相調情「以前需要動嘴巴的次數大概手指頭數的出來，因為我有潔癖怕有味道所以不愛，但光這幾個月你就被服務多少次！真的賺翻了」「那X就算是天生好手就對了，常會讓人忍不住要噴射」。

劉男甚至對班主任誇口：「我一定可以說服闆娘接受你的，雖然我知道你也不需要她接受，但總可以有兩全其美的方法，我的肩膀很硬！扛得起該扛的責任。」加上劉男的兒子6月11日在外婆家看職棒轉播時，赫然看到畫面跳出劉男與班主任一起在場觀賽的特寫鏡頭，老闆娘憤而把相關證據整理起來，控告劉男與班主任侵害配偶權，求償100萬元，最後台北地院判賠40萬元。

劉男在訴訟中發現補習班監視畫面外流，先是控告妻子妨害秘密結果不起訴，轉而提告2名現已離職的員工，私自擷取畫面等行為涉嫌妨害秘密，但檢察官調查認為，監視器不是員工裝設的，畫面中並無特殊私密行為，即使劉男因此受到損害，也是因為劉男外遇出軌在先，且法院判決理由也未提到畫面內容，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴2名員工。

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