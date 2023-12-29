偷遍彰化西南角抽水馬達！掛「8766」車牌躲查緝　慣竊落網了　　

▲農民灌溉用抽水馬達不翼而飛。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

1名來自嘉義董姓中年男子，近日搬到芳苑鄉租屋居住，卻因吸毒成癮，將逾期車牌「8766」改掛在作案車上，偷超過20件農民灌溉用的「抽水馬達」變現買毒品，行蹤全被警方掌握，昨(28)日見警上門，嚇得拔腿奔跑百米，最後因體力不支被逮，警詢後依加重竊盜罪移送，並持續追查贓物流向擴大偵辦。

芳苑警分局表示，芳苑地區四鄉鎮二林鎮、芳苑鄉、大城鄉、竹塘鄉，今年10月下旬起陸續發生抽水馬達失竊案件，影響農務運作甚鉅，因遭竊抽水馬達地點位置偏僻人煙罕至，分局立即成立專案小組追查，並擴大調閱抽水馬達遭竊現場50餘組監視器影像，經整合過濾分析，發現董姓慣竊涉有重嫌，隨即報請彰化地檢指揮偵辦。

▲農民灌溉用抽水馬達被偷走。

警方指派員警全天候跟監、蒐證，於昨(28日)見時機成熟，持法官核發搜索票至董男芳苑租屋處查緝，董男做賊心虛見警上門立即拔腿狂奔，連手上的速食餐點都丟棄路旁，奔逃百米最後因體力不支，被警方追捕到案。

董男一開始矢口否認有偷竊，當警方搜索到油壓剪、手套等作案工具、毒品吸食器及拆卸之抽水馬達等贓證物後，才改口承認，初步清查被偷的超過20件，警詢後依加重竊盜罪移送，並持續追查贓物流向擴大偵辦。

▲董姓犯嫌偷農民灌溉用抽水馬達被逮捕。

芳苑警分局長洪秋賢指出，農民灌溉農田須仰賴抽水馬達，人民最痛惡民生竊盜，犯罪手法精進增加警方查緝難度，而防制竊盜是警察責無旁貸的職責，警方也會持續加強民生農漁牧機具之防竊巡守工作，保障民眾財產安全，同時也呼籲資源回收、舊貨業業者不要助長竊風，對於來路不明之物品千萬不要收受買賣，以免觸法，得不償失。