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社會 社會焦點 保障人權

台中男校門口暴衝「想開車撞學生」挨罰最高1800　兒目擊驚嚇請假

記者鄧木卿／台中報導

台中市某國中28日下午4點放學時，45歲陳姓男子開著賓士車到校門口接送就讀該校的小孩，但因為停在公車停靠站被一名國二學生勸離，不料陳男因此暴衝，不但拿木棍揮舞，出言恐嚇，還開車企圖衝撞該名學生，而陳的孩子在場全程目賭父親暴衝的過程，驚嚇不已，29日請假未到，校方則表示，會全力安撫小孩情緒，並進行心理輔導。

案發時，陳男把車子停在公車停靠站，不但公車無法停靠，還併排停車，影響其他家長出入，一名學生認為，公車1小時才1班，如果沒空間停車，就會直接開走，坐公車的同學就得再等1小時，因此他發揮正義感，「叔叔、麻煩車子往前移一點」，但陳男不予理會，該生二度提醒，還拍車門、用手機錄影。

▲▼台中市潭秀國中發生家長開車企圖衝撞學生的事件，校方全力安撫學生情緒，警方則是加強巡邏。（圖／民眾提供，下同）

▲▼台中市發生家長開車企圖衝撞學生的事件，校方全力安撫學生情緒，警方加強巡邏。（圖／民眾提供，下同）

這時陳男被惹怒了，從後車廂拿出木棍，揮舞著恐嚇張生，「過來」、「不然等等開車撞死喔！」之後怒吼「前方的通通閃開，不然被撞到你家的事情」，隨即駕車往校門口人行道加速行駛，朝著等公車的學生們衝撞，嚇得孩子四散尖叫逃離，隨後陳男竟又倒車衝撞。

在場的學校詹姓生教組長一看到陳男拿出木棍，上前勸阻，「有話好好說」、「先放下木棍」、「不然要報警」，陳男竟回說「你報啊」。

▲▼台中市潭秀國中發生家長開車企圖衝撞學生的事件，校方全力安撫學生情緒，警方則是加強巡邏。（圖／民眾提供，下同）

校方上午利用朝會時間向全校廣播，略述這件事情始末，並且針對學生加強輔導，也呼籲其他同學不要肉搜是誰出言制止？誰又是陳男的小孩？

至於陳男的小孩全程目賭一切，對於父親在校門口的暴衝，受到相當大衝擊，家人擔心小孩在學校會被指指點點，幫小孩請假在家，校方將會派心理輔導老師到家訪視。

▲▼台中市潭秀國中發生家長開車企圖衝撞學生的事件，校方全力安撫學生情緒，警方則是加強巡邏。（圖／民眾提供，下同）

轄區警方表示，將增加校園周邊巡邏密度、編排守望勤務，並針對轄區中、小學校門口、家長接送區及重要路口規劃交通疏導勤務，並與學校保持橫向聯繫，共同建立多重安全防護網，保障師生安全。

警方事後陳男依刑法第305條恐嚇罪、第185條公共危險罪函送台中地檢署偵辦，另外該車也違反道路交通管理處罰條例第45條，將面臨600元至1800元罰鍰。

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