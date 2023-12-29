工程師惡意關閉集運網站害虧1200萬　轉賣19萬筆客戶個資給同行

記者邱中岳／台北報導

刑事局日前接獲報案，有一家集運公司專門處理消費者在美國購買的商品，再集中貨物並轉寄台灣，但網站卻在2022年11月間遭到惡意關閉，19萬名客戶隨後卻收到其他競爭廠商的廣告電郵，研判可能個資遭盜外洩，立刻通知代購公司報案。

警方追查，美買集運公司主要係替消費者處理美國網購的商品，負責將從美國購買的商品，先放置集中庫存，當作中介站，再轉寄商品至台灣，網站維護委由36歲的陳姓工程師外包負責，但網站卻在2022年11月間無預警被關閉，造成公司業務停擺，損失1200萬元。

▲刑事局查獲網路工程師涉嫌惡意關閉集運網站，還將個資轉給同行廠商。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，事後發現陳姓工程師涉嫌關閉網站，並且偷走19萬筆資料庫的會員、訂單資料，並轉給31歲林姓、40歲游姓男子所成立的同業競爭廠商，林、游2人再利用電郵傳送廣告訊息給客戶。

美買集運公司向刑事局報案，警方深入追查，發現陳姓工程師同時是2家外包廠商的網站維護公司工程師，利用系統登入網站偷走客戶資料，並且惡意關閉網站。

▲刑事局逮捕陳姓工程師，後續又追出競爭廠商的2名幕後藏鏡人。（圖／記者邱中岳翻攝）

陳姓工程師落網後，否認有收錢辦事，只是「義務」替人辦事，但是警方追查金流，發現林姓負責人有轉帳20萬給陳姓工程師，訊後將3人依照違反個人資料保護法、背信、妨害電腦使用等罪嫌移請台灣台中地方檢察署偵辦

刑事警察局呼籲，公司行號應提升資訊安全防護及個人資料保護之意識，落實內部資訊系統權限分流與控管機制，人員異動時個人所保管之資料及所用帳號應確實交接，避免遭不法人士以突破系統漏洞、埋設後門帳號等手法竊取營業秘密或侵害電磁紀錄。