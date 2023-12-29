史上最大宗！油輪外海走私大麻1.38公噸...市價35億　10毒梟收押

▲橋頭地檢署和海巡、警方等單位聯手破獲油輪、管筏走私大麻1381公斤。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

海巡署偵防分署北門查緝隊獲報，有不法集團利用河道搶灘走私毒品情資，報請橋頭地檢署指揮偵辦後組成專案小組，9日至12日，連續4天3夜在高雄西北方外海，陸續查獲運毒管筏載運大麻毒品約221公斤、海漂大麻毒品約1159公斤，並於興達港外海攔截蒙古籍運毒油輪母船。全案查獲二級毒品大麻1381公斤，市價超過35億元，這也是台灣治安史上最大宗的大麻走私案件。

▲橋頭地檢署和海巡、警方等單位聯手破獲油輪、管筏走私大麻1381公斤。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

偵防分署表示，專案小組歷經3個月執行各項偵查蒐證，透過細緻的監偵及研析工作，掌握涉案人員及船筏動態，9日晚間發動查緝，10日凌晨先在高雄西北方外海登檢台南籍「南○筏」管筏，船上當場查獲4大袋第二級毒品大麻221.7公斤，又於11日在接駁海域，發現正在漂流的無人救生艇，拖繩上載有20袋相同外包裝之物品載浮載沉，經帶回清點後總重達1159.3公斤。

▲橋頭地檢署和海巡、警方等單位聯手破獲油輪、管筏走私大麻1381公斤。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

專案小組經研析後掌握外國籍油輪為運毒母船，隨即調派巡防艇前往登檢攔截帶返調查，成功瓦解母船運毒，小船接駁搶灘之犯罪模式。全案共計查獲第二級毒品大麻1381公斤，總市價高達35億元，若捲成大麻菸約可供280萬人次吸食，數量驚人。

專案小組共逮捕台籍犯嫌3人，外國籍犯嫌7人，檢察官在詢問後，認為黃姓等10名嫌犯涉犯反「毒品危害防制條例」等罪情節重大，有逃亡、再犯之虞，因此向法院聲請羈押獲准。