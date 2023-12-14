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油輪設密艙走私菸+香菇！市值2.5億　海巡直搗高雄港船廠攔截

▲▼ 海巡署今年下半年破獲2起重大毒品及菸品、香菇走私案。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲海巡署破獲一起重大走私案，查獲2961箱未稅菸品、70公噸大陸香菇。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、吳佩蓁／基隆報導

海巡署為落實行政院「新世代反毒策略2.0」與「安康專案」，合力查緝走私、毒品與農產品等不法情事，今年已查獲各級毒品計4039公斤、農漁畜產品60萬3052公斤、未稅香菸736萬550包，海巡署偵防分署今年下半年更破獲2起重大毒品及菸品、香菇走私案。

海巡署偵防查緝隊日前接獲油輪走私香菸、香菇情資，與檢警合作成立專案小組，今年11月12日凌晨在高雄港一處修造船廠破獲走私案，犯嫌利用維修名義規避檢查，在船上私設密道藏匿走私品，並租賃廢棄船廠作為暫時倉庫，海巡人員在油輪密艙內及船廠秘道發現走私品，共查獲未稅香菸2961箱230包（148萬730包）及大陸香菇3881箱(約70公噸)，總市值逾2億5千萬元。

▲▼ 海巡署今年下半年破獲2起重大毒品及菸品、香菇走私案。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲海巡署破獲一起重大走私案，查獲2961箱未稅菸品、70公噸大陸香菇。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼ 海巡署今年下半年破獲2起重大毒品及菸品、香菇走私案。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲查緝人員在船艙密道輸送帶搬運走私品。（圖／記者郭世賢翻攝）

此外，海巡署基隆查緝隊今年7月接獲情資，在國道1號成功攔截載運毒品的貨車，查獲市價逾17億元、858.77公斤第3級毒品愷他命，並抓到林姓司機，專案小組繼續循線追查，歷經4次執行，先後逮捕潘男、張男、黃男等嫌犯，檢方13日偵結，將4人依涉嫌違反毒品危害防制條例罪嫌起訴，並建請法院從重量刑。

▲▼ 基隆地檢署破獲運毒集團，查扣800餘公斤毒品愷他命，並對4名犯嫌提起公訴。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲查緝人員查扣858公斤3級毒品愷他命，市價約17億元。（圖／記者郭世賢翻攝）

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