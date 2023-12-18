黑幫運藏千萬毒品！廟前停車棚當倉庫　小弟爽收名表幫轉運

記者張君豪／台北報導

竹聯幫平堂吳姓成員趁明年總統大選前從海外進口市價上千萬大麻、大麻膏、K他命、搖頭丸、毒咖啡包等海量毒品，用兩個行李箱存放後，以小黃與小弟開車接力運輸，讓市值千萬元毒品在台北、新北等地流竄，刑事局偵三大隊幹員全力監控，掌握毒品流向後10月初截獲該批毒品。



▲竹聯幫平堂吳男走私市價上千萬大麻毒品，警方收網瓦解該集團。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

刑事局接獲跨境運毒情資，掌握竹聯幫平堂吳姓主嫌（29歲、經查有毒品、組織、槍砲、殺人未遂等前科）涉嫌操盤運毒，吳男犯罪手法細膩，先讓小黃接應這批丟包毒品後，再教唆手下4人分別以開車運毒方式，先後把該批毒品存放在北市大安區延吉街、之後再轉到新北三重福隆路社區大樓藏放，但吳男生性多疑，擔心千萬毒品在出貨前就遭警察攔截，10月初又命令吳姓小弟把毒咖啡、搖頭丸藏放在另名小弟位於五股凌雲路的停車位車棚內。

刑事局會同北市南港、中山、新北市海山、永和分局、桃園市龍潭、蘆竹分局和刑警大隊共組專案小組，報請新北市地檢署雨股檢察官指揮偵辦，檢警10月2日、10日發動兩波搜索行動，分赴台北、新北和宜蘭縣逮捕跨國運毒集團吳姓主嫌及小弟共3人到案。

其中並在吳姓小弟（22歲）住處起獲市價超過60萬元的勞力士、OMEGA名錶兩支及大批現金，警方懷疑這是他接受聘僱運輸藏匿毒品的酬勞，並在三重、五股的毒品倉庫起獲價值達千萬元的大麻5.8公斤、大麻膏、K他命、大麻菸5支、搖頭丸毛重304公克、咖啡包成品160包、新台幣90萬餘元、封膜機2台、電子磅秤4台、點鈔機2台、分裝袋1包、毒品分裝袋1箱、手機8支等證物。

但吳男等人到案後口徑一致、辯稱受人託付保管行李箱，並不知內容物為何，否認參與進口運輸毒品，檢察官複訊後聲押吳姓主嫌在內3人獲准，刑事局呼籲民眾檢舉運毒情資；警方表示：檢舉獎金最高可達新台幣1仟萬元，並保密檢舉人身分；刑事警察局檢舉專線電話:02-27567252、02-27673390。





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