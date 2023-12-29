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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯辦發言人為割頸案哽咽　批賴清德：社會安全網2.0能補好破洞？

▲江怡臻。（圖／記者林敬旻攝）

▲江怡臻。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

新北市一所國中發生國三男學生在校內遭同年級學生持彈簧刀割頸致死案。新北市議員兼國民黨總統候選人侯友宜競辦發言人江怡臻今（29日）回應此案時，略為哽咽；江表示，大家為什麼灌爆總統蔡英文臉書？因為社會安全網靠第一線老師、靠地方政府，破洞是補不完，而昨民進黨總統候選人賴清德提「社會安全網2.0」，但當「1.0」做不好，2.0怎麼能做好？

國民黨29日舉辦「孩子的安全誰來守護？校園糾紛遭刺亡，社會安全網大破洞」記者會，除江怡臻外，黨主席朱立倫、台北市立委候選人徐巧芯、不分區立委候選人陳菁徽、翁曉玲、鍾沛君、楊智伃、侯辦發言人柳采葳出席。

江怡臻哽咽表示，這事情發生在她的選區，在孩子送醫的第一時間，很多孩子家長跟她聯繫，回報國三生情況，然很不幸孩子還是走了。昨天在新北市議會開記者會，轉述很多受害家屬、第一線老師、教師團體的心聲，大家為什麼灌爆總統蔡英文臉書？因為社會安全網靠第一線老師、靠地方政府，破洞是補不完。

江怡臻說，賴清德昨晚政見會說要推「社會安全網2.0」，但當「1.0」做不好，2.0怎麼能做好？當受害家屬、第一線老師直指中央法令有問題、中央了保護受害者時，請問現在執政、立法一把抓的民進黨，憑什麼能夠繼續執政？憑什麼告訴國人未來能做好？

江怡臻表示，侯友宜昨對相關議題已提出具體作法，民進黨不要再把錯誤推給地方政府，地方因為中央的關係，綁手綁腳，很多都無法做，所以中央做不到的，請讓國民黨來。

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