快訊／柯文哲為新北割頸受害生默哀10秒　邀2候選人思考「社會安全網」

▲民眾黨總統候選人柯文哲於第三場政見會第一輪發言。（圖／台視）

記者袁茵／台北報導

針對新北市近期發生國中生割頸喪命的校園安全事件，民眾黨總統候選人柯文哲28日晚間透過政見發表會，表示自己得知此新聞後覺得心神不寧，喊話全國同胞跟他一起為學生、學生家屬默哀，並於默哀10秒鐘後，向另外2位總統候選人呼籲，一起思考如何建構一個社會安全網，讓孩子、家長安全生活。

柯文哲28日晚間於政見發表會第一輪發言時表示，昨天在準備今天政見時，就覺得心神不寧，因為在網路新聞得知一位新北的國中生被殺好幾刀，並且於昨天宣告不治，「在這一刻，我們能做的就是對這位同學跟家屬表達關心跟陪伴，因此我想請全國同胞跟我一起為這個學生跟家屬默哀。」

而柯文哲默哀10秒後提及，每一次事情以後，媒體就會大肆報導，但事過境遷後又沒下文，應該思考怎麼建立預防機制，「我知道這問題很複雜，要跨越非常多部會，也需要民間協助，像是很多課後輔導班，需要民間公益組織幫忙，所謂『短板理論』，就是說一個水桶他可以裝多少水，是由最短的那片來決定的。」

柯文哲指出，這位死去的孩子和拿出彈簧刀的孩子都只是國中生，要思考國中生怎麼會這樣，到底是拿著彈簧刀去學校不會被發現、發現了也不能阻止，還是我們缺了什麼沒有做才會這樣？我們如何建構一個社會安全網，來讓孩子跟家長安全生活，這是作為領導人要思考的事，「我也邀請兩位候選人一起思考，提出看法。」