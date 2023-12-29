割頸案民怨法律保護壞人　導演批：人民的憤怒高到不在乎你罰

記者黃翊婷／綜合報導

新北市國三生遭同學持刀割頸命案，引發社會大眾不滿，並在網路上肉搜公布涉案少年的個資，新北地院卻在28日發布聲明要求下架相關資料，再次掀起民怨。《國際橋牌社》導演汪怡昕在臉書發文表示，「當人民的憤怒高到不在乎你罰的時候，怎麼辦呢？這件事引發民眾的同理、情緒和憤怒，為政者千萬不要小看！」

▲導演汪怡昕認為，割頸案引發的人民憤怒已經高到不在乎挨罰，為政者絕對不能輕忽。（圖／翻攝自Facebook／國際橋牌社）

國三生遭同學割頸喪命，事發之後網友們氣憤肉搜出涉案少年及其好友的社群帳號，並將他們的照片、個人資料公開，新北地院28日卻發布聲明要求下架少年們的個資，反而讓群眾憤怒的情緒更加高漲，痛批法律保護壞人。網紅小商人更是直接表態要把少年們的個資製作成圖片放在廣告車上，公布犯罪者，不怕挨罰。

《國際橋牌社》導演汪怡昕28日在臉書發文表示，對於法院的聲明沒有意見，但是發了聲明之後，網路上貼出涉案少年們個資的文章卻越來越多，「然後呢？你法院要指揮檢警調來查嗎？當人民的憤怒高到不在乎你罰的時候，怎麼辦呢？這件事引發民眾的同理、情緒和憤怒，為政者千萬不要小看！」

對於社會上的反彈聲浪，新北地院表示，能理解這起嚴重悲劇引起的大眾關注，但法院有義務提醒社會遵守《少年事件處理法》等相關規定、籲請主管機關正視問題，法官也會依法妥適處理這起不幸的案件。