侯友宜還原探視國三男狀況　受害者父親：那個小孩為何如此兇殘？

▲侯友宜。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

新北市一所國中發生國三男學生在校內遭同年級學生持彈簧刀割頸致死案。對此，國民黨總統候選人侯友宜今（28日）在政見會上表示自己萬分悲憤與遺憾，他說，當晚就到加護病房看受害者，曾鼓勵他「你要撐著，要活著回來，你一定要加油」，但真的非常難過，還是沒辦法把他生命即時搶救。侯友宜強調，面對校園安全、霸凌及社會安全網，「我們都不是局外人」，他提出四大主張，要落實「校園安全不能等，校園暴力零容忍」。

第16任總統副總統選舉第三場總統候選人電視政見會今（28日）在台視登場。侯友宜第一輪發言開始，立即回應上述割喉案。侯友宜說，25日的校園暴力事件，造成學生不幸死亡，他要表達萬分悲憤與遺憾；案發當晚，他立即趕到醫院，看到孩子在加護病房裡，他走過去給孩子鼓勵，說「你要撐著，要活著回來，你一定要加油」，但真的非常難過，還是沒辦法把他生命即時搶救。

侯友宜說，尤其面對受害者家屬，受害者媽媽悲傷、痛苦不堪，他不知如何安慰，受害者爸爸說怎麼會這樣，另個小孩怎麼如此兇殘，而老師也很自責，跟家屬抱頭痛哭。

侯友宜表示，沒有保護孩子，即使挽救回來，發生這悲劇，他非常自責。他也知道國人跟他一樣，面對這樣事件，一定除沉痛，也很焦慮，到底校園或哪個地方，在發生這樣狀況；面對校園安全、霸凌及社會安全網，「我們都不是局外人」，都責任重大，要讓孩子在校園安心求學、成長，要拿出有效辦法解決問題，刻不容緩。

「校園安全不能等，校園暴力零容忍。」侯友宜說，他提出四大主張：參照日韓修法、加強安全，阻絕危害、教育預防懲戒輔導、黑幫入侵要加重刑責。