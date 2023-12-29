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社會 社會焦點 保障人權

割頸案呱吉一句「不如打給天道盟」　小商人真出手：最好背景夠硬

記者黃翊婷／綜合報導

新北市國三生遭同學持刀割頸命案，引發部分網友不滿，氣得肉搜出涉案少年及其好友的社群帳號，連廢死聯盟的臉書也遭灌爆。前議員、網紅「呱吉」邱威傑28日在臉書發文評論此事，一句「與其打爆廢死聯盟的電話，不如打給天道盟吧」，引起網紅小商人注意並表示，「說得有道理，所以剛剛有打過去請人了解了。」

針對新北割頸案，網紅小商人稱已打電話給天道盟請人去了解。（圖／翻攝自Facebook／Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司）

▲小商人表態要請廣告車公布犯罪者，引起大眾正反意見討論。（圖／翻攝自Facebook／Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司，下同。）

部分網友在割頸案發生之後，氣憤肉搜出涉案少年及其好友的社群帳號，並將他們的照片、個人資料公開。但新北地院28日發布聲明要求下架少年們的個資，再次引發網友們不滿，網紅小商人直接表明要製作圖片放在廣告車上，公布犯罪者，還有人跑到廢死聯盟臉書狂刷留言指責。

前議員、網紅「呱吉」邱威傑28日在臉書發文，認為廢死聯盟只是呼籲大眾尊重生命價值的組織，不能修法立法，而天道盟就是涉案國中生私下會炫耀與自己有關係的黑道組織，「這麼有正義感的話，與其打爆廢死聯盟的電話，不如打給天道盟吧，他們才應該回答國中生怎麼會殺人的問題。」

針對新北割頸案，網紅小商人稱已打電話給天道盟請人去了解。（圖／翻攝自Facebook／Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司）

▲小商人覺得呱吉說得有道理，並表示已打電話給天道盟請人去了解。

對此，小商人也在臉書發文回應，看到呱吉的文章之後，他覺得說得有道理，「所以剛剛有打過去請人了解了」，而且涉案人還在社群帳號的限時動態搞社會大眾心態，「最好背景硬一點，不夠硬我們還真的沒興趣開幹。」

小商人表示，相關涉案人事後態度囂張，他到現在還覺得這些人是不是在反串，「有沒有朋友再幫我確認一下的，發限動嗆聲的是真帳號嗎？下午我看是說帳號改過，且是2019年創的帳號。如果是這種秋法我們不會只弄廣告車搞而已。」

不過，對於社會大眾及網友們的怒火，新北地院強調，能理解這起嚴重悲劇引起的大眾關注，但法院有義務提醒社會遵守《少年事件處理法》等相關規定、籲請主管機關正視問題，法官也會依法妥適處理這起不幸的案件。

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