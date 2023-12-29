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社會 社會焦點 保障人權

臺高檢四波「投資詐欺」打詐查扣12億　被害人獲償超過6億

▲▼陳建仁出席台高檢「查緝詐欺及資通犯罪督導中心」揭牌典禮 蔡清祥。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長陳建仁五月間為臺高檢「查緝詐欺及資通犯罪督導中心」揭牌，臺高檢也馬上端出好成績。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

臺灣高等檢察署執行行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，今年總計進行四波「投資詐欺」查緝，查扣犯罪所得超過12億元，透過偵、審中和調解，賠償被害人6億4,987萬元，落實追贓返還及填補被害人損害之行動綱領。

行政院今年5月間，規畫「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，要整合公私部門的量能，全力打擊詐騙集團。當時行政院長陳建仁指出，將由增修法律及加強來源端技術防堵，強化及精進打詐力度，並提出「三減策略」，即「減少接觸」、「減少誤信」以及「減少損害」的方向，全面遏阻電信網路詐欺犯罪。

在行政院的規劃下，法務部為懲詐主責機關，臺灣高等檢察署為懲詐面之執行機關，並在臺高檢內成立「查緝詐欺及資通犯罪督導中心」，為第一線執法人員與行政機關之橫向協商平臺，隨時處理第一線執法人員發現之詐欺問題，並定期、不定期規劃協助查緝境內、外電信網路詐騙集團，尤其對於高發性詐欺類型電信詐欺犯罪，加強規劃查緝，以遏止是類詐騙案件發生。

而臺高檢查緝詐欺及資通犯罪督導中心，與各地檢察署、刑事警察局、法務部調查局研議規劃，在今年11月1日至12月25日，執行本年度第4波「投資詐欺」查緝，共計查獲232件，犯嫌1,475人，查扣8,359萬7,493元、房屋4間、汽車13輛等。總計今年迄今，共進行4波「投資詐欺」查緝，總計查獲1,420件、犯嫌1萬365人，查扣犯罪所得12億1,201萬7,885元。

此外，為了讓被害人能儘速獲得賠償，臺高檢也要求第一線執法人員於執行前擬定查扣計畫，於執行時落實查扣並即時變價。另於今年7月1日推動「檢察機關電信網路詐欺案件罪贓返還作業計畫」，透過偵查、審理中移付法院和調解，由被告賠償被害人所受損害，並以此做為向法院求處量刑、上訴之依據，迄至11月底，和調解件數為2,827件，和調解金額為6億4,987萬7,300元。

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