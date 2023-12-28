2024大選倒數　境外勢力介選案爆77例、157人偵辦中

▲法務部次長黃謀信。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

2024年總統、立委大選倒數16天，法務部28日在行政院會報告「境外勢力介選態樣及因應策略」，重申會透過4手段防制境外勢力介選。法務部次長黃謀信說，有關於境外勢力介選案件的偵辦情形，目前全國各地檢署關於反滲透法的案件，已經他案偵辦的案件目前有77件、157人。

法務部表示，針對境外勢力透過提供資金、餐會、旅遊招待等不法手段介入選舉，試圖影響投票意向的行為，將嚴謹蒐證積極查辦，確保選舉公正及平和進行，貫徹政府維護自由民主法治之決心。

法務部次長黃謀信說，2週前的統計數據跟今天的統計數字，的確針對境外介選的數字已經達到77件、157人。為什麼會急劇增加？第一，因為涉及到案件偵辦進度，越靠近選舉檢察官搜集的證據會越齊全，整個案件偵辦在越靠近選舉會越有開花結果狀況產生；第二，越靠近選舉，檢察官的偵辦密度、強度會強化，證據因素或人力考量以及各方面蒐證結果，會在數據上呈現人數、件數急遽增加。

有關介選態樣分佈情形，黃謀信指出，就全部的賄選案例來說，仍是以現金買票居多，「最多的是選舉賭盤，再來是現金買票，不實假訊息、境外資金也都有，是目前全盤性賄選案例樣態」。