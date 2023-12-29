20歲男大生冒充調查官...返國中母校演講10場　講太爛破功了

▲20歲男大生假冒調查官返母校演講與學弟妹合照。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名20歲黃姓男大生，向國中老師佯稱他考上法務部調查局，目前在台中市調站擔任調查官，還穿上從網路購買的防彈背心、配戴偽造的調查官證、手銬、BB玩具槍及警棍等等，回到母校跟學弟妹演講，分享心得，參加的老師發現有異狀報警，彰化地檢昨(28日)偵結，將他依僭行公務員職權等罪嫌提起公訴。

▲20歲男大生假冒調查官。

起訴書內容指出，黃男在今年2、3月間，在新竹某大學宿舍內，透過網路連結至法務部調查局網站下載調查局局徽格式，偽造調查官證及服務證各一張，5月1日上午10點，黃男返回母校與國中時期老師見面，同時出示偽造的調查官證，佯稱在調查局台中市調查處「041調查工作隊」任職，使老師誤信黃男為調查官，將他帶入教室內，跟學生分享成為調查官的「心路歷程」。

▲20歲男大生假冒調查官。

5月24日上午8點，黃男穿著網路購買的防彈背心、並配戴警棍、手銬及BB玩具槍等物品，在校務會議室內，使用投影片，先後對10個班級學生，講述法務部調查局職掌業務及調查官薪俸，冒充調查官行使法務部調查局職掌的「工作宣導與國民保防教育宣導」。

在講述的過程中，學校老師發現，以黃男20歲年紀，當上調查官未免過於青澀、另外在簡報中也發現部分內容已超出「宣導」範疇，與一般認知有所不同，更不像是有「辦案經驗」，述說也過於浮誇等等，立即通報教育處、報警處理。

▲20歲男大生假冒調查官。

黃男在跟學弟妹「宣導」後，還將合照及自拍照上傳到個人IG，下方還寫下「誤人子弟？」，對自己離譜的行徑，仍感到沾沾自喜，案經法務部調查局台中市調站移送彰化鹿港分局偵辦，很快將冒牌貨黃男逮捕。爆發此事件後，也立即請到請「真的」調查官到校座談，針對反詐騙為全校師生做宣導。

彰化地檢偵結，黃男坦承犯行，並依涉嫌違反僭行公務員職權、行使偽造特種文書及公然冒用公務員服章官銜等罪嫌將他提起公訴。