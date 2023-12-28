濁水溪揚塵次數減少9成　陳建仁：未來3年再投入8.67億續推

▲▼行政院會聽取濁水溪揚塵防制成效報告。（圖／行政院提供，下同）

記者陳家祥／台北報導

經濟部28日在行政院會報告「濁水溪揚塵防制成效及展望」，院長陳建仁指出，107年在時任院長、副總統賴清德指示下，透過「水利」、「造林」、「防災應變」以及水覆蓋、綠覆蓋等工法，逐步改善濁水溪揚塵問題，近2年持續穩定維持在5次以下，減少發生次數超過9成，同時也增加植生991公頃，對於當地環境品質及生態改善皆有明顯助益。他強 調，政府目前正積極推動第三期行動方案，預計113到115年再投入8.67億。

陳建仁表示，濁水溪揚塵曾是存在3百多年無法解決的問題，行政院於107年在時任院長的副總統賴清德指示下，由政員吳澤成專案督導相關部會，透過「水利」、「造林」、「防災應變」、水覆蓋及綠覆蓋工法等，在中央與地方過去6年的合作努力下，目前已有相當顯著的成效。

陳建仁特別感謝吳澤成過去6年親身實地督導、地方政府的配合，以及民間團體、經濟部、農業部、環境部及教育部全力推動與合作，認真找方法對症下藥，以水覆蓋、綠覆蓋工法有效減少裸露地和揚塵的情況，使揚塵事件日從106年的59次，減少到109年起每年只發生不到10次，這2年更持續穩定維持在5次以下，減少發生次數超過9成。

陳建仁還說，這項防制工作除了減少77%的裸露地，也增加植生991公頃，相當於38座大安森林公園的綠地，更成為黑面琵鷺、東方白鸛等200多種鳥類的生態樂園，對於當地環境品質及生態改善皆有明顯助益，這些揚塵防制工作所衍生的附加效益，令人感到十分驚喜，也希望能繼續維持並廣為推動。

陳建仁表示，政府對於濁水溪揚塵問題已找到解決方法，而對的事情就要堅持做下去，因此政府目前正積極規劃推動「濁水溪揚塵防制第三期行動方案（113年－115年）」，預計未來3年再投入8.67億元，一棒接一棒，期盼中央各部會與地方持續努力，讓河川揚塵防制與生態保育有更加永續的成效，也讓國人深刻感受到溫暖堅韌的政府執政的用心。