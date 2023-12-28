坐牢時懷疑妻子偷吃　吸毒男木關刀、法器殺妻判無期

▲桃園男子以木關刀等法器，殺害妻子。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市徐姓男子先前因案入監，出獄後在妻子的手機中發現她與另名男人的曖昧照片，查問之下才知道妻子在他入監時被人包養。徐男盛怒之下以木關刀、祭祀銅錢等物品殺害妻子。一審重判無期徒刑，案經上訴，高等法院28日二審仍將他判處無期徒刑、褫奪公權終身。可上訴。

判決指出，26歲的徐男有毒品前科，先前因毒品案件入獄。但他入獄時，就已經懷疑妻子與人曖昧。徐男出獄後與妻子所生的兒子，岳母、妻子的胞姊，共同在桃園市八德區租屋居住。案發於2021年7月間，當天岳母與大姨子外出，徐男與妻子在家中共同吸食含有Mephedrone成分的毒品咖啡包（俗稱「喵喵」）。

徐男趁機查看妻子手機，赫然發現妻子與別的男人親密合照；追問之下，妻子才坦承他入獄期間被人包養。徐男暴怒，與妻子發生爭執，將妻子壓在地上毆打，並抓起先前購買的木關刀模型，猛力刺擊妻子，最後木關刀斷裂，插在妻子口中；徐男也將戒指扳直，用來刮、刺妻子額頭，最後更將祭祀用的銅錢，塞在妻子口中。

一陣暴打後妻子已經身亡，直到岳母下午返家時，才發現女兒全身僅著內衣褲、倒臥在血泊中，趕緊報警處理。檢警逮捕徐男，並依照家暴殺人罪嫌提起公訴。一審法院將徐男重判無期徒刑、褫奪公權終身。

案經上訴，高等法院二審於28日宣判，高院改認定他具有殺人的不確定故意，但仍成立家暴殺人罪。考量他「手段極其殘忍，且對在旁目睹之幼子造成重大心理創傷，犯後復否認殺人犯行，惡性重大。」高院仍將他判處無期徒刑、褫奪公權終身。