嘉義鐵路高架民雄段動土　林佳龍：主動打破瓶頸加速推動交通建設

▲總統蔡英文、秘書長林佳龍出席「嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫先期工程動土典禮」。（圖／總統府提供）



記者陳家祥／台北報導

「嘉義縣市鐵路高架化延伸民雄計畫」22日舉行動土祈福典禮，總統蔡英文、行政院長陳建仁、總統府秘書長林佳龍與交通部長王國材，皆出席動土典禮。曾任交通部長的林佳龍於臉書貼文表示，在交通部服務期間主動協助輔導地方政府提案，修改規劃來協助「快速通關」，嘉義鐵路高架民雄段的審核通過，期間歷經許多人竭盡心力，讓計畫順利通過審查。

林佳龍說，過去在擔任交通部長時，規劃全台灣鐵路立體化，各縣市大約10公里的路段由中央負擔費用的草案，除了要推動交通建設之外，也能助於均衡城鄉和國土發展，以及台鐵公司化之後的經營和開發。

林佳龍提到，過去各地的軌道路網以及鐵路高架化，包括台中、宜蘭到嘉義，在計畫送件往返與推動過程中，發現地方政府容易碰到三大瓶頸，包含地方建設與規劃能量不足、中央與地方經費的比例分攤，以及各項計畫的競合缺乏整合等問題，經常讓地方上重大交通建設打成死結，無法有效推動。

林佳龍說，過去也請行政團隊主動輔導地方政府提案與規劃，協助「快速通關」，以整體經濟效益評估，打破票箱自償率限制、並協調地方政府進行計畫的整合，順利推動宜蘭、嘉義鐵路高架化。未來希望雲林、新竹、苗栗、彰化等非六都的縣市，還有新營等路段，也能加速推動辦理。

林佳龍表示，過去在交通部推動以整體經濟效益評估，打破票箱自償率限制、並協調地方政府進行計畫的整合，順利推動宜蘭、嘉義鐵路高架化。在嘉義延伸段的部分，請團隊協助修改計劃，協助1.原高架公路陸橋跨越問題 2.沿線路廊都市計畫問題 3.市區場站整合轉運問題，並分階段興建，期間也歷經許多人竭盡心力才能夠讓計畫順利通過審查，實屬不易，也是中央地方合作的典範。

林佳龍說，在宜蘭鐵路高架化的部分也主動溝通、協調和協助，目前順利進行中，不過對於台中下環線大慶到烏日車站鐵路高架化的建設部分，他也指出，沒有特別的爭議，已經先通過審查，也希望地方政府能夠加速推進，以回應民意。嘉義縣市鐵路高架延伸民雄計畫全長8.92公里，總經費173.48億元，預計在7年後通車。