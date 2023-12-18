總統府元旦升旗由十大傑出青年任領唱　現場免費送「元氣地瓜」

▲總統府18日公布113年元旦總統府升旗典禮活動主題為「活力台灣，世代永續」（A Vibrant Taiwan, A Sustainable Future）。（圖／總統府提供，下同）



記者陶本和／台北報導

總統府18日公布113年元旦總統府升旗典禮活動主題為「活力台灣，世代永續」（A Vibrant Taiwan, A Sustainable Future）。本次是首次由國際青年商會中華民國總會擔任主辦單位；而國歌領唱人，則延續年輕世代主軸，由歷屆十大傑出青年得主領軍，包括「防疫女神」許書華醫師等人。

國際青年商會中華民國總會長林鼎鈞表示，非常榮幸舉辦新年的第一場大型活動，青商會希望鼓勵更多台灣優秀的青年參與社會，帶動國家的進步，除了元旦升旗，2024年也將舉辦國際青商會世界大會，進一步把台灣的美好帶上世界舞台。

在國歌領唱人部分，則延續年輕世代的活動主軸，由歷屆十大傑出青年得主領軍，包括「防疫女神」許書華醫師，台灣第一位以舞者身份進入太陽馬戲團的張逸軍、拿下蔬果雕刻世界冠軍的高世達等人。

許書華表示，特別感謝主辦單位的邀約，想要站上舞台在總統，還有大家面前唱國歌，就覺得很緊張，這幾天要加緊練習，希望元旦當天會有最好的表現。

另外，主辦單位也準備了升旗小物「元氣地瓜」，這是跟今年獲得十大傑出青年的得主，瓜瓜園總經理邱裕翔合作，這代表台灣本土精良的農耕技術成果與創新精神，一起分享給早起參加元旦總統府升旗典禮的民眾。規劃在典禮結束後，會在北廣場帳篷免費發送。

在表演節目部分，由北一女中樂儀旗隊領銜開場，緊接著建中樂旗隊將接棒演出，展現青春世代的熱情。再來，是由國內首屈一指的國樂女子團體-無雙樂團帶來「女力台灣新時代」組曲。

隨後，由10名台灣街舞高手演繹的「2024 奧運我們耀舞揚威」，則是希望延續台灣 2023 年國際賽場上的好表現，為巴黎奧運出戰的台灣好手們暖身打氣。最後，則由九天民俗技藝團及主辦單位共同呈現「自信鼓舞青商攜手前行」，聲勢浩大的戰鼓團、旗隊將與 11 公尺巨幅國旗及青商會旗共同亮相。

在管制部分，將於112年12月31日（日）21:00起進行三階段交通管制，參與民眾及用路人需配合相關單位指引。預計113年1月1日4點30分開放民眾進場，凱道上第一場展演開始為5點整，重頭戲國歌及升旗典禮預計於6點27分舉行。