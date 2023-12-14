蔡英文不捨劉和謙一級上將病逝　要求國防部全力協助治喪

▲劉和謙一級上將（右2）。（圖／翻攝自Facebook／宋楚瑜找朋友）



記者陶本和／台北報導

總統府戰略顧問、前參謀總長劉和謙一級上將今（14日）凌晨病逝，享耆壽97歲。對此，總統蔡英文在聞訊後也表達哀悼與不捨，感念他一生從戎從公，戮力保家衛國，為我國海軍樹立典範；同時指示國防部全力協助家屬處理後續治喪事宜。

總統府發言人林聿禪表示，蔡英文在聞訊後表達哀悼與不捨。她感念劉和謙上將一生從戎從公，戮力保家衛國，為我國海軍樹立典範。此外，蔡英文也指示國防部全力協助家屬處理後續治喪事宜，並盼望家屬節哀保重。

林聿禪表示，劉和謙上將為四星一級上將，曾任我國海軍總司令、國防部參謀總長，更曾獲李登輝前總統所頒青天白日勳章，是軍人的最高榮譽。劉上將曾表示「作為一軍人，只有一心一意為國效命」，劉上將終其一生皆為保衛國家的精神，為國軍表率，也足為後世感念。

劉和謙1926年8月28日出生在中國安徽合肥，畢業於海軍官校36年班，1949年時曾參與上海戰役。劉和謙1969年自美國海軍大學畢業後，任海軍指揮參謀大學總教官，至1983年升任海軍總司令前，曾當過海軍勤務艦隊艦隊長、國防部計畫參謀次長室次長、海軍艦隊司令部司令、海軍總司令部副總司令等。劉和謙在海軍總司令任內，致力規劃荷蘭劍龍級潛艦購案。

1991年11月20日，劉和謙接任參謀總長，並晉升海軍一級上將，於1995年6月卸任，並獲頒青天白日勳章。授勳證書寫道，「參謀總長海軍一級上將劉和謙，堅毅忠勤，才猷卓越。贊襄大計，奧略宏遠。積極統籌規畫，充實國防戰備；建制培才，伐謀創機，勳勞卓著，功在國家，特授予青天白白勳章，用彰榮典」。