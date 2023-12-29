豐原高中霸凌輕生案重啟調查　項目龐大再申請展延1個月

▲一名學生疑被老師、教官長期霸凌而輕生。（圖／民眾提供，下同）



文／中央社

台中市豐原高中學生疑遭霸凌輕生案申復成立，退回學校重啟調查，經2個月調查並展延1個月，因涉及人數過多、資料龐大，依規定，校方近日將再次申請展延1個月。

豐原高中案經學校調查後，做出霸凌不成立的結論，經當事人提出申復，學校審議申復成立，另組調查小組，針對申復成立理由中的新事證及待查事項詳細調查。

豐原高中28日告訴中央社記者，此案為社會矚目案件，加上涉及案件人數多，11月底申請展延1個月，但因須調查項目龐大，調查委員需要更多時間調查，近日將再次申請展延1個月。

豐原高中1名學生疑遭師長霸凌今年2月輕生，前學務主任2次停聘至8月31日，校方調查報告認定霸凌不成立，前學務主任送考核會記過處分，台中市教育局認為懲處與調查結果不相等，今年9月召開專審會，通過對前學務主任處以停聘1年。

依校園霸凌防制準則規定，學校應於受理疑似校園霸凌事件申請調查、檢舉、移送之次日起2個月內完成調查；必要時得延長，延長以2次為限，每次不得逾1個月，並應通知申請人及行為人。

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