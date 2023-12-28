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社會 社會焦點 保障人權

隔離霜擠高跟鞋+剪破毛衣　電視台主播宮鬥劇明年1／18宣判

▲▼ 張靖玲 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲TVBS新聞台爆女主播間霸凌，張姓前主播不滿遭公司記過解僱，提回復原職民事告訴 。（資料圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

TVBS新聞台去年爆出3名女主播聯手霸凌另名主播，擺陣燒符、剪破毛衣等，被控霸凌者之一的張姓前主播先被調職資深文字記者，後被記9支大過解僱，張不服提告要求回復原職。士院今再開庭，張女透過律師說，解僱過程不合法，且失去主播光環也影響社交圈。這齣主播宮鬥劇也將落幕，全案訂於明年1月18日宣判。

保養得宜的49歲張女從2005年9月進入TVBS台擔任生活產經中心文字記者，2011年11月起成為主播，去年5月卻驚爆「女主播宮鬥劇」，古姓女主播控遭游、黃、張聯手霸凌，游因認錯繼續留任，黃被調往別組，張遭解僱。

張女去年2月24日收到「職務行為改善通知」，5月3日接到人事調動，從主播轉為資深文字記者，5月24日聲請勞資爭議，6月、7月共做3次調解均未達成共識，8月17日張女就「職務不法侵害事由」提出申訴，9月13日遭公司懲處9大過解雇，而未簽下「職場行為改善通知書」是因沒有「做」（指霸凌）因此拒簽名，但公司卻認她拒絕配合，因此予以解雇，女主播們霸凌事件，也從檯面下正式搬上法庭。

今（28日）法院再開庭，T台訴訟代理人斥，張女於開庭前3日提出大量新事證，突襲被告，並且其中含有兩造未參與的對話內容，並將無關第3人以及未成年子女肖像、個資均欲藉由公開訴訟揭露，有違反誠信原則，並侵害他人個資與隱私。

張透過律師說，游姓女主播將隔離霜擠入古姓女主播高跟鞋，卻向公司申訴指是張所為，公司未調查就認定是她，主管就憑其好惡將她調職為資深記者，調職依據為何？且張女任職10幾年，也沒因其他事被懲處，至於碰觸同事物品，在辦公室內很常見，且原告也曾多次提及家庭因素，無法接受調動。

T台訴訟代理人駁，張女與古姓女主播座位不相鄰，卻刻意到其座位施加侵害，惡性重大，關於被調動為「資深文字記者」為降調，且無論是主播或記者都是公司重要同仁，無高低優劣，但原告一再於書狀稱影響其主播光環、社交活動，那應負舉證責任。

再者，張女無法證明其他同事有碰觸他人物品，並且其職場不法侵害行為也並非是碰觸他人物品，游姓女主播也證稱，目睹張以剪刀剪古姓主播毛衣，這也與古申訴內容全然相符，關於原告一再稱「主管機關指引」公司均全然遵守，當公司進行討論決議，要求張改善，張則回覆拒絕，解僱程序均合法，且公司為保護張名聲，除訴訟上至今未對外說原告不是，盡全力以中性說詞保護。

此時張的委任律師又表示，處分都是在提出勞資爭議爭訟期間，違反勞資爭議處理法，此話一出，讓T台訴訟代理人不忍抨擊，這件事已經在先前幾次開庭有解釋過，是不是有違法，法官會認定，不要再浪費時間，場面一度火爆，此時法官也緩頰說：「卷證有提的就別再說，我都會看。」

全案言詞辯論終結，法官諭知明年1月18日上午宣判，鬧得轟轟烈烈電視台主播宮鬥爭上位，將各一段落。

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