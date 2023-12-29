「中央公園之美」攝影比賽揭曉！　吸引全台攝影好手參賽競爭激烈

▲由ETtoday永續雲主辦，興富發獨家贊助的「台中中央公園之美-永續入鏡」攝影比賽，23日在「雍悦一方」接待中心舉辦頒獎典禮，得獎作品將自即日起展出至明年1月31日止。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者蒲世芸／採訪報導

由ETtoday永續雲主辦，興富發獨家贊助的「台中中央公園之美-永續入鏡」攝影比賽，23日在「雍悦一方」接待中心盛大舉辦頒獎典禮。永續雲主編潘姿吟說，「地球只有一個，永續就是我們一般民眾的未來，大家可能會覺得ESG或是永續，與我們的生活距離非常遙遠，事實上是貼近我們每一天的生活。因此ETtoday永續雲透過主辦這一次永續攝影展活動，希望可以喚起大家對於永續的認識。

而比賽方式沒有限制用任何的設備來拍攝，用手機也可以，讓我們從生活中就可以直接擷取。」此次獨家贊助單位「雍悦一方」專案經理黃清裕補充，「『雍悦一方』座落於水湳經貿園區，那當然它最精華的部分就是在文商段，也就是僅隔一條街就到中央公園。中央公園它擁有非常多的普立茲克獎的建築大師作品都座落於此，而我們也是在這個精華地段，包括有綠美圖、國際會展中心以及位在轉運站旁，所以跟我們是息息相關的。我們希望這樣一個擁有永續性的中央公園，旁邊可以有一個豪宅建築的代表作，藉此讓大家對中央公園也能有更多的認識。」

▲為提升大眾對永續性的認識，「ETtoday永續雲」今年8月啟動「台中中央公園之美-永續入鏡」比賽，吸引來自全台超過782件作品參賽。（圖／記者謝盛帆攝，下同）

比賽從今年8月開跑，吸引來自全台超過782件作品參賽。評審則是請到了2023年葛萊美最佳設計獎得主蕭青陽、Discovery導演黃建亮，與ETtoday永續雲主編潘姿吟來進行專業評選，共計選出金、銀、銅獎各1名以及佳作16名。

2023年葛萊美最佳設計獎得主蕭青陽說，「我確實內心有個標準，當然是美學跟構圖的設計感，但我其實也一直很在意它是否有人性的表現在其中。我覺得機器的發達或者攝影技術的專業之外，一定有來自於內心，打動人心讓我有觸動的畫面構圖跟內容，是我這次評選時很重視的。」Discovery導演黃建亮則提到，「怎麼樣發揮創意來拍出有意思的照片，是我這次觀察的角度。因為原本生態的拍攝掌握，可能比較難克服，那就要去觀察參賽者有沒有什麼創意或想法，利用不同的東西或是活動，又或是人物，來把整個照片的生命力和內容增強。」

ETtoday永續雲主編潘姿吟補充，「我們在這一次的作品裡面，看到非常多符合生態跟永續概念的作品，其實生態跟永續最重要的還是回到我們庶民的生活。除了空間環境之外，加上人的互動，有人文意象在裡面的作品是更受評審青睞的。」

▲此次評審陣容強大，包括2023年葛萊美最佳設計獎得主蕭青陽（上圖）、Discovery導演黃建亮（中圖）、ETtoday永續雲主編潘姿吟（下圖）來進行專業評選。

在激烈競爭中，最後金獎由許芳欽的「嬉戲」、銀獎則由黃郁倩的「水湳森之心」，與銅獎李姿瑩的「草牆皮影」獲得；分別可得到獎金5萬、3萬、2萬元以及百夫長海洋保育系列28吋旅行箱，還有加碼參加特別奬抽獎2名，可以得到星宇航空新加坡來回機票1張。

▲在激烈競爭中，金獎由許芳欽的「嬉戲」獲得。

金獎得主許芳欽說，「拍攝那天我就是走到中央公園，看到平衡體驗區那邊人很多，很多小孩子們在玩得很開心，我就走過去，剛好那時逆光，在太陽光照射下這畫面很漂亮，所以我就想把它拍下來。當時遇到的困難是，因為逆光所以看起來會比較暗，必須要抓那個平衡，想要拍起來有藍天，同時也希望人物又要亮一點，所以第一個光圈小，第二個要調得剛好平衡這是一大挑戰。

其實我從小就很喜歡公園，因為我小時候就常去公園玩，所以我看到中央公園開幕就跑來這邊，所以如果能住在公園旁邊真的非常棒，住家旁有公園，我覺得這就是最好的居住環境。」銀獎得主黃郁倩聊起創作靈感則是提到，「那時候是想說先用空拍飛上去找一下構圖，意外發現這個木造裝置在整個園區裡面像是一個中心的感覺，於是我就躺在那中間，然後嘗試營造一個心之所向，在水湳森林中心這樣的意象。」

▲「台中中央公園之美-永續入鏡」頒獎典禮，贊助商興富發建設協理王建騏頒獎。

▲「台中中央公園之美-永續入鏡」自即日起展出至明年1月31日止。

透過比賽，喚起大家對環境保護與永續生態的重視，佔地67公頃的中央公園，是台北大安森林公園的近3倍大，媲美紐約曼哈頓中央公園，後方則是會展中心和綠美圖，兼具成熟機能與優質生態環境，成就了獨一無二的特別景致。

台中中央公園之美攝影展

展出時間：12/23~1/31 10:00~18:00

展出位置：台中 逢大路、河南路口(雍悦一方接待中心)