　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「中央公園之美」攝影比賽揭曉！　吸引全台攝影好手參賽競爭激烈

▲由ETtoday永續雲主辦，興富發獨家贊助的「台中中央公園之美-永續入鏡」攝影比賽，23日在「雍悦一方」接待中心舉辦頒獎典禮，得獎作品將自即日起展出至明年1月31日止。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者蒲世芸／採訪報導

由ETtoday永續雲主辦，興富發獨家贊助的「台中中央公園之美-永續入鏡」攝影比賽，23日在「雍悦一方」接待中心盛大舉辦頒獎典禮。永續雲主編潘姿吟說，「地球只有一個，永續就是我們一般民眾的未來，大家可能會覺得ESG或是永續，與我們的生活距離非常遙遠，事實上是貼近我們每一天的生活。因此ETtoday永續雲透過主辦這一次永續攝影展活動，希望可以喚起大家對於永續的認識。

而比賽方式沒有限制用任何的設備來拍攝，用手機也可以，讓我們從生活中就可以直接擷取。」此次獨家贊助單位「雍悦一方」專案經理黃清裕補充，「『雍悦一方』座落於水湳經貿園區，那當然它最精華的部分就是在文商段，也就是僅隔一條街就到中央公園。中央公園它擁有非常多的普立茲克獎的建築大師作品都座落於此，而我們也是在這個精華地段，包括有綠美圖、國際會展中心以及位在轉運站旁，所以跟我們是息息相關的。我們希望這樣一個擁有永續性的中央公園，旁邊可以有一個豪宅建築的代表作，藉此讓大家對中央公園也能有更多的認識。」

▲▼興富發雍悅一方舉辦台中中央公園之美 - 永續入鏡攝影比賽。（圖／記者謝盛帆攝）

▲為提升大眾對永續性的認識，「ETtoday永續雲」今年8月啟動「台中中央公園之美-永續入鏡」比賽，吸引來自全台超過782件作品參賽。（圖／記者謝盛帆攝，下同）

比賽從今年8月開跑，吸引來自全台超過782件作品參賽。評審則是請到了2023年葛萊美最佳設計獎得主蕭青陽、Discovery導演黃建亮，與ETtoday永續雲主編潘姿吟來進行專業評選，共計選出金、銀、銅獎各1名以及佳作16名。

2023年葛萊美最佳設計獎得主蕭青陽說，「我確實內心有個標準，當然是美學跟構圖的設計感，但我其實也一直很在意它是否有人性的表現在其中。我覺得機器的發達或者攝影技術的專業之外，一定有來自於內心，打動人心讓我有觸動的畫面構圖跟內容，是我這次評選時很重視的。」Discovery導演黃建亮則提到，「怎麼樣發揮創意來拍出有意思的照片，是我這次觀察的角度。因為原本生態的拍攝掌握，可能比較難克服，那就要去觀察參賽者有沒有什麼創意或想法，利用不同的東西或是活動，又或是人物，來把整個照片的生命力和內容增強。」

ETtoday永續雲主編潘姿吟補充，「我們在這一次的作品裡面，看到非常多符合生態跟永續概念的作品，其實生態跟永續最重要的還是回到我們庶民的生活。除了空間環境之外，加上人的互動，有人文意象在裡面的作品是更受評審青睞的。」

▲▼興富發雍悅一方舉辦台中中央公園之美 - 永續入鏡攝影比賽。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼興富發雍悅一方舉辦台中中央公園之美 - 永續入鏡攝影比賽。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼興富發雍悅一方舉辦台中中央公園之美 - 永續入鏡攝影比賽。（圖／記者謝盛帆攝）

▲此次評審陣容強大，包括2023年葛萊美最佳設計獎得主蕭青陽（上圖）、Discovery導演黃建亮（中圖）、ETtoday永續雲主編潘姿吟（下圖）來進行專業評選。

在激烈競爭中，最後金獎由許芳欽的「嬉戲」、銀獎則由黃郁倩的「水湳森之心」，與銅獎李姿瑩的「草牆皮影」獲得；分別可得到獎金5萬、3萬、2萬元以及百夫長海洋保育系列28吋旅行箱，還有加碼參加特別奬抽獎2名，可以得到星宇航空新加坡來回機票1張。

▲▼興富發雍悅一方舉辦台中中央公園之美 - 永續入鏡攝影比賽。（圖／記者謝盛帆攝）

▲在激烈競爭中，金獎由許芳欽的「嬉戲」獲得。

金獎得主許芳欽說，「拍攝那天我就是走到中央公園，看到平衡體驗區那邊人很多，很多小孩子們在玩得很開心，我就走過去，剛好那時逆光，在太陽光照射下這畫面很漂亮，所以我就想把它拍下來。當時遇到的困難是，因為逆光所以看起來會比較暗，必須要抓那個平衡，想要拍起來有藍天，同時也希望人物又要亮一點，所以第一個光圈小，第二個要調得剛好平衡這是一大挑戰。

其實我從小就很喜歡公園，因為我小時候就常去公園玩，所以我看到中央公園開幕就跑來這邊，所以如果能住在公園旁邊真的非常棒，住家旁有公園，我覺得這就是最好的居住環境。」銀獎得主黃郁倩聊起創作靈感則是提到，「那時候是想說先用空拍飛上去找一下構圖，意外發現這個木造裝置在整個園區裡面像是一個中心的感覺，於是我就躺在那中間，然後嘗試營造一個心之所向，在水湳森林中心這樣的意象。」

▲▼興富發雍悅一方舉辦台中中央公園之美 - 永續入鏡攝影比賽。（圖／記者謝盛帆攝）

▲「台中中央公園之美-永續入鏡」頒獎典禮，贊助商興富發建設協理王建騏頒獎。

▲▼興富發雍悅一方舉辦台中中央公園之美 - 永續入鏡攝影比賽。（圖／記者謝盛帆攝）

▲「台中中央公園之美-永續入鏡」自即日起展出至明年1月31日止。

透過比賽，喚起大家對環境保護與永續生態的重視，佔地67公頃的中央公園，是台北大安森林公園的近3倍大，媲美紐約曼哈頓中央公園，後方則是會展中心和綠美圖，兼具成熟機能與優質生態環境，成就了獨一無二的特別景致。

台中中央公園之美攝影展

展出時間：12/23~1/31 10:00~18:00
展出位置：台中 逢大路、河南路口(雍悦一方接待中心)

ET快訊
「最美里長」陳紫渝影片挺侯康！　曝眼中的侯友宜
台股2023年漲近3800點！　每位股民賺百萬
17歲女遭勒頸性侵！　全身血回家「他要殺我滅口」
唐綺陽2024上半年　星座運勢全公開！
5歲陸百萬小網紅病逝！　父淚證實：她的命太苦了
快訊／外送員稱「10年前墜機」　博恩下架影片：正釐清狀況
快訊／退伍飛官外送員拿博恩5萬小費！　空軍：查無此人

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

她只生一個女兒！婆婆嗆快離婚：讓兒子去外面生　網罵爆

被割頸案衝擊！法律系學生懷疑「所學內容」：不覺得有可教化空間

快訊／外送員收小費稱「10多年前墜機」　博恩下架影片：正在釐清

法院外「常見1情景」爆諷刺！開完庭整批帶回　律師嘆：當笑話？

每3個月就要換！帳號「1機制」超煩人　全場共鳴：都防到自己

安檢規定挨批「老師管不了違禁品」　教部下周邀家長教師開會檢討

譏「吳思瑤不能生」楊志良拒道歉！自認「幫張斯綱創造聲量」

新婚夜妻纏綿後「狂洗10次澡」！人夫得知真相崩潰：想離婚

尾牙抽中最有感！8大熱門抽獎品排行　網友熱議上榜愛獎生活必備不怕雷

險成豬隊友！媽要包6萬↑「生產紅包」給老婆　一票驚：沒聽過

張雅琴痛批割頸案兇手：誰教你的啊！　隋棠心疼發聲..伊萊媽兒子也遭校園暴力

史上最莫名外送訂單　42元買一個塑膠袋XDD

【多吃點別客氣】霜淇淋機器突故障一擠停不下來啦！

許光漢趕赴李善均靈堂弔唁！　李政宰.鄭雨盛.曹政奭..韓大咖都到了

《單身即地獄》尹廈情反差魅力大圈粉　玩遊戲火大突暴走..全場笑翻：好可愛！

29歲分隊長救4人殉職！父心碎癱坐醫院嚎啕大哭

家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息

山本由伸「12年百億」入道奇　抉擇原因之一是大谷翔平

小阿金逛寵物店累翻！趴路中熟睡完全叫不醒

拜拜禁忌「別用右手插香」　來廟宇須知的3件事情

她只生一個女兒！婆婆嗆快離婚：讓兒子去外面生　網罵爆

被割頸案衝擊！法律系學生懷疑「所學內容」：不覺得有可教化空間

快訊／外送員收小費稱「10多年前墜機」　博恩下架影片：正在釐清

法院外「常見1情景」爆諷刺！開完庭整批帶回　律師嘆：當笑話？

每3個月就要換！帳號「1機制」超煩人　全場共鳴：都防到自己

安檢規定挨批「老師管不了違禁品」　教部下周邀家長教師開會檢討

譏「吳思瑤不能生」楊志良拒道歉！自認「幫張斯綱創造聲量」

新婚夜妻纏綿後「狂洗10次澡」！人夫得知真相崩潰：想離婚

尾牙抽中最有感！8大熱門抽獎品排行　網友熱議上榜愛獎生活必備不怕雷

險成豬隊友！媽要包6萬↑「生產紅包」給老婆　一票驚：沒聽過

批民進黨假自由為名忽視校園安全　朱立倫：范雲應站出來反省

楊志良稱「女性超過30歲就沒用」　綠批沒救了：搭臺子給他應負責任

招待大陸旅遊《反滲透法案》累計85件155人　最高檢提偵辦6原則

A-Rod聯手沃爾瑪前執行長　跨年前「完成收購」NBA西區龍頭灰狼　

力挺陳玉珍！韓國瑜大讚「金門花木蘭」　籲鄉親支持、續留立法院

潔哥國中遭包圍「學姐烙人廁所教訓」！　痛曝霸凌一直都在：囂張

史上最大宗！油輪外海走私大麻1.38公噸...市價35億　10毒梟收押

毛豆營養好處多！營養師超推減肥聖品　5道簡單美味食譜動手做起來

網紅Robert洪仕晟罕見「膏肓痛」 三周激瘦5公斤

日本小貓熊「未來」抵台北動物園隔離完先配對　最快明年4月亮相

生活熱門新聞

博恩給5萬小費　外送員以為被整秒拒絕

被新北地院「下架乾哥、乾妹照」！PTT拋3聲明回應

最糟糕零食前5名　冠軍恐影響一生健康

小商人槓新北地院　要租廣告車曝「乾哥」照

Dcard、PTT肉搜加害者！　新北地院警告 ：即刻下架

LINE「2024跨年貼圖」來了！可愛4款免費下載

今起連三波冷空氣！　跨年最冷下探12℃

486先生3筆資產11億　分享理財3觀念

國旅補助來了！這類人1天補5百

犯罪主角從黑幫➝少年　他不寒而慄

衰哭！「3星座」一路噴錢到過年

1款國民零食「鈉含量」比魔芋爽還高！　含糖量竟有11倍

不敢相信！隱藏版海王海后TOP3星座

外送員稱「10多年前墜機」　博恩下架影片

更多熱門

相關新聞

即／告白遭拒13刀砍死同事　男業務判處無期徒刑

即／告白遭拒13刀砍死同事　男業務判處無期徒刑

台中一名22歲黃姓男業務員去年10月間向同事施姓男子告白遭拒，以牛排刀朝對方頸、胸猛砍13刀致死，成為全台第一件國民法官案件，於本月25日上午開始審理，經過5天審理後，台中地院今(29)日做出判決，依殺人罪判處黃男無期徒刑、褫奪公權終身，犯案用2把刀具沒收。

違停被拍暴怒「駕車撞學生」！台中賓士男遭逮

違停被拍暴怒「駕車撞學生」！台中賓士男遭逮

不爽被講勿停公車停靠區　男開賓士撞學生

不爽被講勿停公車停靠區　男開賓士撞學生

台中跨年晚會停車攻略出爐　智慧化系統查車位

台中跨年晚會停車攻略出爐　智慧化系統查車位

室內設計用一張Ａ4紙要收15萬　裝修小白屋主氣炸

室內設計用一張Ａ4紙要收15萬　裝修小白屋主氣炸

關鍵字：

台中中央公園攝影比賽ETtoday永續雲興富發雍悦一方ESG永續

讀者迴響

熱門新聞

割喉案第4天！在校生曝現況怒了

博恩給5萬小費　外送員以為被整秒拒絕

小商人找到「土城獼猴園」了！　疑違建將出手找人拆

李善均今午出殯火化！2兒子留學緊急返韓　鄭雨盛、孔劉靈堂守過夜

彭政閔卸任總教練　兄弟接任人選

割頸案小商人打給天道盟：最好背景硬

快訊／田慧振痛哭捂臉！　李善均出殯現場「50位影星哀戚站身後」

恭喜！黃宣登記結婚：我們會好好珍惜

桃園某購物中心竄火舌！手扶梯烈焰狂竄「如暖爐」　

即／網激憤灌爆臉書！「廢死聯盟」發聲

2024年上半年財運排行！

林威助離隊　彭政閔轉任兄弟二軍總教練

眾星送李善均最後一程！靈車出發火化　田慧振緊牽2兒手、柳承龍痛哭

被新北地院「下架乾哥、乾妹照」！PTT拋3聲明回應

長榮海運年終揭曉　平均領到4個月

更多

最夯影音

更多
張雅琴痛批割頸案兇手：誰教你的啊！　隋棠心疼發聲..伊萊媽兒子也遭校園暴力

張雅琴痛批割頸案兇手：誰教你的啊！　隋棠心疼發聲..伊萊媽兒子也遭校園暴力
史上最莫名外送訂單　42元買一個塑膠袋XDD

史上最莫名外送訂單　42元買一個塑膠袋XDD

【多吃點別客氣】霜淇淋機器突故障一擠停不下來啦！

【多吃點別客氣】霜淇淋機器突故障一擠停不下來啦！

許光漢趕赴李善均靈堂弔唁！　李政宰.鄭雨盛.曹政奭..韓大咖都到了

許光漢趕赴李善均靈堂弔唁！　李政宰.鄭雨盛.曹政奭..韓大咖都到了

《單身即地獄》尹廈情反差魅力大圈粉　玩遊戲火大突暴走..全場笑翻：好可愛！

《單身即地獄》尹廈情反差魅力大圈粉　玩遊戲火大突暴走..全場笑翻：好可愛！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面