「JHMC國中數學競賽」　明道中學連7年金牌...團體總分最高

▲台中明道中學連續七年拿下「JHMC國中數學競賽」團體金牌。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者蔡佩旻、游瓊華／台中報導

第21屆「JHMC國中數學競賽」全國賽，台中明道中學連續七年拿下團體金牌，總分191分為全國最高，總計共拿下團體賽1金、2銀、2銅，個人賽1金、3銀、9銅的好成績，學長姊傳承經驗，並再次肯定學校的競賽訓練，提升學生平時的數學邏輯能力。

JHMC(Junior High School Mathematics Competition in Taiwan)是全國具指標性的數學競賽，每年年底號召全國國中數學頂尖好手組隊參賽。今年全國共有730隊參賽，明道中學國中部有系統地組成培訓班訓練選手，每年開放培訓班徵選，學生可以自由報名，每屆約有92位學生同時進行培訓。

國三數理拔尖班從暑假期間開始進行特訓模擬賽，內容非常精實，此屆團體組金牌隊伍，由明道國中部三年級的劉恩瑋、洪紹詠、劉承勳、曾浩軒四位同學組隊，隊長劉恩瑋認為基礎最重要，把每次平時練習都當作競賽一樣認真，自己才能持續進步。

洪紹詠同學感謝指導老師幫助自己釐清數理觀念，讓數學奧林匹亞排名，從全國第200名提升到第4名；曾浩軒同學在個人賽獲得金牌佳績，他表示，自己透過比賽有機會跟全國高手一起切蹉，很有趣；劉承勳同學則是建議學弟妹們，老師每日一卷的練習很有幫助，且一定要維持正常作息，才能讓腦袋思緒清晰。

明道中學國中部主任林芳如表示，JHMC是為國中學生設計的數學競賽，未來選手們若直升高中部，學校將繼續提供資源，持續培訓，組隊參加「台灣區高中數學競賽」（TRML），期望學生可以在數學領域上持續學習，持續領先，為自己的學習歷程積累優勢。

▲台中明道中學連續七年拿下「JHMC國中數學競賽」團體金牌。（圖／記者游瓊華翻攝）