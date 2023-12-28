楊志良嗆吳思瑤快50沒生「絕子絕孫」　要同台的徐巧芯「快回家愛愛」

▲前衛生署長楊志良。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

前衛生署長楊志良今（28日）替國民黨立委候選人張斯綱站台時語出驚人，他表示，台灣女性超過30歲就沒用了，更點名民進黨立委吳思瑤「快50歲了，不可能生了，這輩子絕子絕孫啦！」他講到意猶未盡處，甚至轉頭問一旁的立委候選人徐巧芯「生了沒？」、「（徐）快沒救了，不要在這邊講，回家去愛愛！」

楊志良今替張斯綱站台，他表示，全世界壯年人結婚率最低、最不生小孩是哪個國家？台灣25至29歲未嫁未娶佔80％，30至34歲也佔一半。楊也引述國民健康署數據，他解讀，台灣女性超過30歲就沒用了，「吳思瑤快50歲了，這輩子絕子絕孫啦！絕子絕孫啦！快50歲了，不可能生了！」

張斯綱在旁一臉尷尬，試圖拉手提醒，但楊志良依然故我，表示「我要講話你不要阻止我！」楊指出，台灣不孕症世界第一、7對就有1對不孕，連吳思瑤都有困難，為什麼？因為從蔡英文、柯建銘當初堅決反對萊豬，現在都在吃萊豬。

楊志良指出，女生33歲以後就不能生，第一次結婚平均是30.2歲。他也轉頭問同台的徐巧芯「生了沒？」徐回答還沒，楊志良則指徐巧芯快沒救了，「不要在這邊講了，回家去愛愛！」

楊志良表示，蔡英文根本是習近平派來的，要讓台灣絕種滅國，「她也不敢告我！」