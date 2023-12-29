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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批民進黨假自由為名忽視校園安全　朱立倫：范雲是社會安全破口

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對新北市一所國中發生國三男學生在校內遭同年級學生持彈簧刀割頸致死案，國民黨主席朱立倫今（29日）表示，不能像民進黨假自由為名，忽視品德教育、校園安全，因此國民黨參照日本，提出要有對策法，要求不管言語、肢體或網路霸凌，都應該做最嚴格的規範。朱立倫也點名民進黨立委范雲是社會安全、校園安全破口，應站出來嚴格反省。

國民黨29日舉辦「孩子的安全誰來守護？校園糾紛遭刺亡，社會安全網大破洞」記者會，朱立倫、台北市立委候選人徐巧芯、不分區立委候選人陳菁徽、翁曉玲、鍾沛君、楊智伃、侯辦發言人柳采葳、江怡臻出席。

朱立倫表示，國民黨以最大哀悼、最沉痛的心情，來面對這項不幸事件，相信國人都希望孩子在校園能安全、健康、快樂長大。這幾年不管是校園安全、校園霸凌等種種，震驚國人，然8年來總統蔡英文跟副總統賴清德對這些事情，並沒有以負責任態度來面對，當發生這割頸案，又適逢選舉，才猛然提出對策。

朱立倫說，這8年來，大家持續呼籲的幾項問題，民進黨永遠假自由為名，忽視品德教育的重要、忽視校園安全的關鍵、忽視刑法對於重刑犯在假釋或執行死刑的要求，這些都是民進黨每天假自由為名，最後傷害無辜生命、學生與民眾。

朱立倫指出，校園霸凌問題，國民黨參照日本，提出要有對策法，不管言語、肢體或網路霸凌，都應該做最嚴格的規範。民進黨假自由為名，不斷修正所有辦法，剝奪老師管理權，讓很多老師說在學校裡沒辦法管教，面對這麼多事件，教育部視而不見，卻一再修正，教育部壓力來源來自於很多民進黨高層跟立委。

朱立倫表示，請問范雲今天有無出來講一句話？大家看到妳壓著教育部官員，要求針對校園管理或校園相關事件，不可以讓老師檢查、管理時，有沒有想到受害者或受害者家人的心情？

「國人感受都是沉痛的，國民黨也深感哀痛。」朱立倫強調，校園安全不能被假自由為名，學生在校園的安全，一定要重新受到大家重視，也要重新喚起大家對品德教育的重視， 而對重刑犯或惡性重大、沒有教誨可能的死刑犯，應該予以執行時，不可以假人權之名，迫害法治跟社會安全。

朱立倫又說，蔡英文、賴清德、范雲及多位綠委，很多都是社會安全、校園安全破口，你們應該站出來，嚴格反省，重新省思。

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