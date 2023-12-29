民進黨追打侯友宜家族資產　侯辦轟：全黨造謠只為轉移「賴皮寮」

▲侯友宜。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

對於民進黨一再抹黑侯友宜太太娘家的合法資產，侯友宜競選辦公室發言人吳亮賢表示，民進黨傾全黨之力想抹黑侯友宜，複製五年前的手段，將毒手伸向侯友宜無辜的家人，證明民進黨已經沒招，也證實侯友宜43年來的公職生涯完全禁得起檢驗，但無論民進黨如何造謠，想轉移賴清德的違建「賴皮寮」，民眾的眼睛是雪亮的，侯友宜家人不但一切合法，更以高標準自我看待，反觀賴清德就是目中無法，甚至將自己凌駕在台灣的法律之上。

吳亮賢強調，關於凱旋苑，侯友宜太太已發出聲明，強調凱旋苑是父親留給她的財產，一切合法繼承、合法建造、合法繳稅；並已經承諾凱旋苑目前有五十幾間空屋將優先作為「青年房舍」，提供中低收入戶清寒青年朋友、學生房租補助，若現有承租者符合條件也可適用。凱旋苑已與廠商租約至2026年6月，未來租約到期會以包租代管方式，將整棟大樓改為青年房舍出租，或改為社會住宅。

至於新莊復興段土地，吳亮賢重申，競辦早已多次說明，這是侯太太的爸爸任老先生早在民國61年購買的約86.5坪土地及老舊建物，當時連新莊都市計畫案都尚未發布，侯友宜也才15歲，根本還不認識太太。另外，侯太太民國72年繼承父親土地，民國76年地籍圖重測時，才發現房屋占到隔鄰土地，鄰地雖然只有約74.7坪，但是有20位以上地主，人數眾多，產權分散，連繫、洽接非常困難且費時，所以只能多年逐次購買，歷次都由侯太太及又昱公司購買，目前也還沒完整取得。

吳亮賢表示，侯友宜太太的娘家資產，一切不但合法，更以高標準自我看待，自掏腰包補助弱勢族群，反觀民進黨無視賴清德違法事實，比照去年全黨挺抄襲的方式，今年全黨護違建，甚至全部出籠進行烏賊戰，造謠抺黑侯友宜，目的就是幫賴清德的賴皮寮轉移焦點。但侯友宜跟賴清德比較，就是嚴於律己跟目無法紀的天壤之別，賴清德毫無法治觀念就算了，還放任黨內鷹犬肆意抹黑，攻擊侯友宜無辜的家人，選舉選到毫無道德下限。

