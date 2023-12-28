批陸對台了解不夠「做錯誤動作」　柯文哲再嗆藍綠選舉都靠中國贏

▲總統政見發表會最終場，柯文哲會後受訪 。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵、陳家祥／台北報導

路透社今（28日）報導，根據中國大陸官方文件指出，大陸廣電局要求五月天公開表態，支持台灣是中國大陸一部分的說法。民眾黨總統候選人柯文哲28日晚間表示，這代表中國對台灣民意了解不夠，所以每次做出來都是錯誤動作，並批評藍綠每到總統大選，都要靠中國贏，但這對台灣都不是正面發展。

柯文哲28日晚間出席最後一場政見發表會，在第二輪發言時談及兩岸議題，柯文哲表示，今天外傳中共施壓台灣的五月天樂團，要五月天發表親中言論，「如果屬實，我們就必須嚴厲譴責，因為這無助於兩岸之間的溝通、交流。」

柯文哲會後受訪時，再被問及五月天被迫表態親中言論議題，以及中共國家主席習近平稱，堅決防止任何人以任何方式把台灣從中國分裂出去？柯文哲回應，從1996年到現在的每次選舉，中國都是民進黨最大的助選員，這表示中國對台灣的民意還是不了解，不曉得台灣的民意在想什麼，「所以每次做出來的都是錯誤動作。」

柯文哲提及，自己不希望國民黨、民進黨每到總統大選時，都要靠中國贏，「民進黨就是那套『抗中保台、芒果乾』，國民黨就是跑到中國去看看有沒有什麼資源，看看中共會不會鼓勵台商回來投票。」一個是要「反對中國」來打贏選戰，一個要「靠中國」來打贏選戰，從長期來看，對台灣都不是個正面發展。