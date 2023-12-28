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年末星光電影交流分享會　台南市社會局邀市民觀注婦女權益

▲台南市社會局開辦「年末星光」露天電影院，邀集台南市婦女及家屬們歡聚一堂，在歲末年終之際一同欣賞電影《偉大的印度廚房》。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市社會局開辦「年末星光」露天電影院，邀集台南市婦女及家屬們歡聚一堂，在歲末年終之際一同欣賞電影《偉大的印度廚房》。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

年末將至，台南市社會局於27日晚上7時，在台南市社會福利綜合大樓戶外草地開辦「年末星光」露天電影院，邀集台南市婦女及家屬們歡聚一堂，在歲末年終之際一同欣賞電影《偉大的印度廚房》。

社團法人台灣共融協會周欣怡理事長，並帶領參與民眾探討婦女在家庭擔任角色與傳統價值觀下的自我認同，藉由文化差異的議題探討促進對話與凝聚共識，共同觀注婦女權益，活動共有150名民眾於歲末之際齊聚於星光下，市議員李啟維也到場參與，共享露天電影院的自在氛圍。

▲台南市社會局開辦「年末星光」露天電影院，邀集台南市婦女及家屬們歡聚一堂，在歲末年終之際一同欣賞電影《偉大的印度廚房》。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，市府團隊近年來積極推動婦女福利及倡導性別平等，希望以最平易近人的方式，讓大家接近及認識生活中的婦女權益。社會局婦女福利服務中心自2017年開始以「電影」作為媒材辦理相關婦女福利方案，一同探討經濟、情感、就業、教育等電影中的性別議題，發現「電影」是藝術與人文教育、跨領域學習的重要途徑，可以平易近人的方式獲取共鳴、同時也能帶出許多社會議題。

社會局長盧禹璁指出，此次社會局選片《偉大的印度廚房》，內容描述一位原本光鮮亮麗的年輕女性舞者，嫁做人婦之後，廚房成了她僅有的天地，在印度社會下從相親、結婚、到覺醒甚至反擊的全過程。透過電影中提及的父權社會制度對於女性的壓迫，包含家庭生活的分工、情感表達及內在的認同與價值等性別議題的討論，帶領大家關注女性不同面向的議題，持續落實人文關懷與在地服務。

▲台南市社會局開辦「年末星光」露天電影院，邀集台南市婦女及家屬們歡聚一堂，在歲末年終之際一同欣賞電影《偉大的印度廚房》。（圖／記者林東良翻攝，下同）

盧局長強調，市府團隊從政策規劃、福利服務、增能培力及友善環境等4面向積極合作推動婦女福利政策，不僅要強化婦女人身安全、減輕女性家庭照顧的壓力，更期盼透過發展女性多元服務方案建置完善婦女福利資源，讓更多女性投入參與公共事務、提升女性權益意識，實現南市「看見多元、實現自我」的婦女福利願景。

▲台南市社會局開辦「年末星光」露天電影院，邀集台南市婦女及家屬們歡聚一堂，在歲末年終之際一同欣賞電影《偉大的印度廚房》。（圖／記者林東良翻攝，下同）

活動現場社會局另準備有獎徵答好禮，帶領參與的民眾從電影中所看見的議題，從電影中印度社會長達千年的「種姓制度」所帶來的階級思維開始，更深入地討論到傳統父權制度下的女性壓迫、男尊女卑的文化所造成的權力不平等…等議題，讓大家在享受電影的劇情之外，也能帶著滿滿的收穫回家。

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