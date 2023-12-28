台南安平漁港跨港大橋新建工程決標　拚2028年底完工

▲台南安平漁港跨港大橋新建工程28日順利決標，預計2028年底完工後將形成環形交通網，完善安平港區整體交通動線系統。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南安平是國內著名觀光區，每逢假日車水馬龍，惟南向交通受安平港阻隔，交通壅塞問題始終難解，安平漁港跨港大橋新建工程28日順利決標，預計2028年底完工後將形成環形交通網，完善安平港區整體交通動線系統。

工務局表示，緊鄰安平港旁的「市政新灣區」擁有全國獨一無二的遊艇碼頭，吸引許多遊艇業、觀旅食宿業及新興人口進駐，安平人口逆勢成長自2010年至2023年11月止，安平區始終維持人口正成長，總人口數從62608人成長至68966人，優化交通網絡刻不容緩。跨港大橋可紓解安北路進入安平舊城區觀光車流，並提供四草大道車輛連通至台86線快速道路，分流市區台17線中華西路交通，並連結安平漁港兩岸帶狀安平老街、觀夕平台、德陽艦園區、億載金城等觀光景點，除提供民眾更便捷交通路網外，更能促進觀光產業進一步發展。

市長黃偉哲指出，安平區薈萃歷史文化、觀光旅遊、美食小吃等面向，假日交通量及人潮眾多，交通建設與時俱進有其必要性，以前交通單向進出，未來新建安平漁港跨港大橋，是個環狀線的概念， 可大幅改善安平假日交通壅塞問題，讓交通路網更完整，指示跨港大橋務必如期如質完工，讓安平周邊變得更繁榮、更便利。



工務局表示，安平港配合中央商漁港分離政策，於2009年1月將安平漁港航道打通，漁光島南北向道路因而被截斷，使原銜接安平區與安南區之聯外功能喪失。安平區近年來發展成為觀光重鎮，每到假日車水馬龍，因交通受安平港阻隔，為健全「安平港歷史風貌園區」之運輸網路，規劃新建「安平漁港跨港大橋」，以紓解安平地區觀光人潮。

工務局指出，安平漁港跨港大橋由城平路跨越漁港航道銜接至永華路，工程範圍全長約1010公尺，其中橋長 620 公尺、橋面連同側道總寬32公尺，總經費23.4億元。橋梁採景觀橋設計，造型橋墩結合臺江候鳥意象，設計考量臨近海邊耐久使用因素，採輕量化的鋼筋混凝土橋，於橋梁上設置人行道、觀景平台，並設有夜間光雕設備，兼具交通便捷與觀光發展雙重效益。

「台南市安平漁港跨港大橋新建工程」係屬中央「生活圈道路交通系統建設計畫」，經內政部國土管理署於2023年11月核定調整總工程費為新台幣21.95億元，由中央補助79％、台南市府編列21％經費，2023年12月28日順利決標，預計2028年底完工，將提供居民與旅客更便捷的交通路網。