　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

寒假「逸」起玩　和逸飯店台南館幫您省荷包！

▲寒假來台南400，和逸飯店台南館優惠措施幫民眾省荷包。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲寒假來台南400，和逸飯店台南館優惠措施幫民眾省荷包。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

迎接龍年，來去溫暖的南台灣放寒假，28日至2024年3月31日，和逸飯店•台南西門館推出「攏來台南住一晚」住房專案，雙人入住4388元起，AMAZZING CLUB會員訂房再享房價5%折扣，另外更與台灣高鐵聯手合作，即日起訂房加購高鐵票享超值優惠7折起，滿足旅人國內旅遊的需求，開心出遊省荷包。

▲寒假來台南400，和逸飯店台南館優惠措施幫民眾省荷包。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲寒假來台南400，和逸飯店台南館優惠措施幫民眾省荷包。（圖／記者林東良翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

寒假期間是許多家長帶著孩子出遊的好時機，以卡通主題旅宿及大坪數遊樂設施獲得親子家庭喜愛的和逸飯店•台南西門館，即日起預訂「攏來台南住一晚」住房專案，續住第二晚再享房型免費升等、贈送卡通頻道主題明信片及主題燈籠等好禮，每晚4388元起，另外春節早鳥住房優惠即日起至1月14日限量開賣，初一至初五預訂「走春樂龍龍」三天兩夜住房專案最低11920元起，雙人入住每晚最低6000元有找，專案含早餐及贈送主題燈籠，再享新春好禮「12吋卡通玩偶3件組」、台南傳統點心「椪餅冰淇淋DIY套餐」二選一。呼應春節過年氛圍，1月20日至21日舉辦「年獸來了」活動，改編知名故事繪本，透過故事劇場方式，讓大小朋友了解民俗故事的樂趣，飯店豐富的活動及遊樂設施，為假期留下美好回憶。

▲寒假來台南400，和逸飯店台南館優惠措施幫民眾省荷包。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲寒假來台南400，和逸飯店台南館優惠措施幫民眾省荷包。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲寒假來台南400，和逸飯店台南館優惠措施幫民眾省荷包。（圖／記者林東良翻攝，下同）

ET快訊
斷指主人找到了！　她以為只是指甲脫落
29歲分隊長殉職！　肺部、呼吸道發現「大量煙粒子」
李善均慘遭逼死！　南韓警方犯下「兩大致命錯誤」
快訊／遭淡江大學撤銷碩士學位！　何博文回應了
快訊／台鋼雄鷹宣布簽下郭永維！　月薪22萬
獨／台南60年「圓環頂菜粽」宣布　元旦起暫停營業
快訊／29歲分隊長救4人殉職！　父癱坐醫院嚎啕大哭
快訊／保羅沃克25歲愛女宣布離婚　2年前馮迪索才陪走紅毯
新北國三生遭刺亡　侯友宜：重大犯罪年齡、管束、刑責重新檢視

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台鐵開賣「名片式車票」連停售的也有！12／29起只賣三天

車禍意外發現肺腺癌！標靶治療控制病情　男因禍得福重返職場

替乾妹出頭割頸捅人　回歸社會「黑道大哥會重用」！網：當打手

寒假「逸」起玩　和逸飯店台南館幫您省荷包！

大媽硬搶「別人推車內商品」　嗆：你別那麼貪心，我孫子愛喝！

國小師向國三生致敬：真正勇者　放任高風險學生猶如「狼跟羊圈養」

快訊／明天手術開刀！　王欣儀：我罹癌了

環球科大等4校「可用資金負數」　明志科大可用超過80億元

快訊／何博文遭淡江撤銷碩士學位！校方證實：認定論文抄襲

人本首談「割頸案」：搜書包無法解決校園衝突　籲建構完整輔導系統

家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息

網紅4yo路上大喊「李千娜」　下秒本尊溫柔接唱《心花開》

冷媒廠爆炸監視畫面瞬間全黑　負責人女兒疑浴室洗傷口喪命

李善均身亡網友淚：「我的大叔」沒了QQ　代表嗓音、經典戲劇都成追憶

男帶小磅秤辯「擺攤秤耳環」　警車內搜出24毒咖啡包打臉

目擊肇逃正義哥氣炸追上　「斜插剪車」怒喊：開X小

初戀男友張兆志離婚..劉曉憶：不意外！　回頭看當年被分手「滿渣的」

7歲女童在法國被搭話　毫不膽怯用法文聊天！

國三生離開醫院了！家屬心碎載遺體赴學校　回案發教室招魂

李善均輕生！「倒在車裡」享年48歲　前1晚就斷聯..妻見遺書急報警

台鐵開賣「名片式車票」連停售的也有！12／29起只賣三天

車禍意外發現肺腺癌！標靶治療控制病情　男因禍得福重返職場

替乾妹出頭割頸捅人　回歸社會「黑道大哥會重用」！網：當打手

寒假「逸」起玩　和逸飯店台南館幫您省荷包！

大媽硬搶「別人推車內商品」　嗆：你別那麼貪心，我孫子愛喝！

國小師向國三生致敬：真正勇者　放任高風險學生猶如「狼跟羊圈養」

快訊／明天手術開刀！　王欣儀：我罹癌了

環球科大等4校「可用資金負數」　明志科大可用超過80億元

快訊／何博文遭淡江撤銷碩士學位！校方證實：認定論文抄襲

人本首談「割頸案」：搜書包無法解決校園衝突　籲建構完整輔導系統

台鐵開賣「名片式車票」連停售的也有！12／29起只賣三天

勇消殉職...4獲救移工全落跑　警證實：假裝「買水喝」搞消失

坐牢時懷疑妻子偷吃　吸毒男木關刀、法器殺妻判無期

車禍意外發現肺腺癌！標靶治療控制病情　男因禍得福重返職場

王念好冬盟有心得「日本投手比較好」　明年目標開季一軍　

熱水器放陽台要小心！專家曝做錯這2件事：恐一氧化碳中毒

台東女騎士自摔斷指！看新聞才知道「是我的」：以為只是指甲脫落

甲辰年點燈祈平安　西螺福興宮預留電話接到手軟

柯文哲稱「邦交國歸零沒差」　綠酸：蹭蔡英文路線又愛裝會講五四三

拔樁？趙少康參訪義美高志明親接待　曝兩人為「50年老友」

生活熱門新聞

Dcard、PTT肉搜加害者！　新北地院警告 ：即刻下架

快訊／明天手術開刀！　王欣儀：我罹癌了

1款國民零食「鈉含量」比魔芋爽還高！　含糖量竟有11倍

最糟糕零食前5名　冠軍恐影響一生健康

國三生中10刀喪命！律師曝「乾哥、乾妹下場」

「4星座」農曆年前超強翻身！年終大賺一筆

「乾哥」割喉國三生　1行為他細思極恐

陸女揭台男5大真相！中國網友搖頭：不如單著

今全台有雨！　跨年探11℃

健康幼稚園火燒車23死！郭正亮：侯友宜偕妻崩潰認屍

2024最強運「5生肖」出爐！

北區50嵐公告「1／10起調漲5～10元」！

10款APP快刪！資安公司示警：藏「木馬病毒」

今罕見「全台冬雨」　最新連假天氣曝

更多熱門

相關新聞

五堅情全台唯一合體在台南陪你倒數迎接2024

五堅情全台唯一合體在台南陪你倒數迎接2024

距離12月31日只剩3天，大批粉絲不停敲碗，想了解到底「2024台南好Young」跨年晚會壓軸嘉賓是誰？台南市政府28日決定提早公布壓軸彩蛋，是風靡亞洲，並在新加玻、馬來西亞、香港等地引起一股新天團旋風的台灣男團W0LF(S)五堅情(賴晏駒、陳零九、邱鋒澤、婁峻碩、黃偉晉)，31日晚間壓軸登場獨秀1小時。

台南養生會館藏春色　警破「0.3套」性交易

台南養生會館藏春色　警破「0.3套」性交易

住台南和逸2晚享免費升等、高鐵7折

住台南和逸2晚享免費升等、高鐵7折

台南小客車自撞路旁汽機車駕駛人受傷

台南小客車自撞路旁汽機車駕駛人受傷

台南百大路口安全行動工程達標

台南百大路口安全行動工程達標

關鍵字：

寒假和逸飯店台南荷包

讀者迴響

熱門新聞

Dcard、PTT肉搜加害者！　新北地院警告 ：即刻下架

幫網紅女兒「紅豆妹」接業配　刑警媽遭記2過

快訊／明天手術開刀！　王欣儀：我罹癌了

國三生遺體返案發地招魂　民俗大師：罕見

1款國民零食「鈉含量」比魔芋爽還高！　含糖量竟有11倍

割喉國三生亡！　乾妹涉教唆20字更新動態

國三生遭割喉亡　律師預言乾哥「最後去處」

國三生遭割喉亡　網灌爆「廢死聯盟」臉書

優秀國三生枉死　任教導師困惑質疑法規

國三生遭割喉喪命　老師悲痛離開往生室

李善均涉染毒案扛百億違約金！遺書絕望向妻子公司道歉

獨／何博文慘了！　淡江大學法學碩士確定被撤銷

勇消游尚樺殉職　同仁悲喊：辛苦了，任務結束

店外視角曝！留學生暴打刺青哥反擊拳0.5秒KO

凱旋苑vs賴家老宅　6項目比較

更多

最夯影音

更多
家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息

家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息
網紅4yo路上大喊「李千娜」　下秒本尊溫柔接唱《心花開》

網紅4yo路上大喊「李千娜」　下秒本尊溫柔接唱《心花開》

冷媒廠爆炸監視畫面瞬間全黑　負責人女兒疑浴室洗傷口喪命

冷媒廠爆炸監視畫面瞬間全黑　負責人女兒疑浴室洗傷口喪命

李善均身亡網友淚：「我的大叔」沒了QQ　代表嗓音、經典戲劇都成追憶

李善均身亡網友淚：「我的大叔」沒了QQ　代表嗓音、經典戲劇都成追憶

男帶小磅秤辯「擺攤秤耳環」　警車內搜出24毒咖啡包打臉

男帶小磅秤辯「擺攤秤耳環」　警車內搜出24毒咖啡包打臉

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面