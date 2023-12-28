寒假「逸」起玩　和逸飯店台南館幫您省荷包！

▲寒假來台南400，和逸飯店台南館優惠措施幫民眾省荷包。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

迎接龍年，來去溫暖的南台灣放寒假，28日至2024年3月31日，和逸飯店•台南西門館推出「攏來台南住一晚」住房專案，雙人入住4388元起，AMAZZING CLUB會員訂房再享房價5%折扣，另外更與台灣高鐵聯手合作，即日起訂房加購高鐵票享超值優惠7折起，滿足旅人國內旅遊的需求，開心出遊省荷包。

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寒假期間是許多家長帶著孩子出遊的好時機，以卡通主題旅宿及大坪數遊樂設施獲得親子家庭喜愛的和逸飯店•台南西門館，即日起預訂「攏來台南住一晚」住房專案，續住第二晚再享房型免費升等、贈送卡通頻道主題明信片及主題燈籠等好禮，每晚4388元起，另外春節早鳥住房優惠即日起至1月14日限量開賣，初一至初五預訂「走春樂龍龍」三天兩夜住房專案最低11920元起，雙人入住每晚最低6000元有找，專案含早餐及贈送主題燈籠，再享新春好禮「12吋卡通玩偶3件組」、台南傳統點心「椪餅冰淇淋DIY套餐」二選一。呼應春節過年氛圍，1月20日至21日舉辦「年獸來了」活動，改編知名故事繪本，透過故事劇場方式，讓大小朋友了解民俗故事的樂趣，飯店豐富的活動及遊樂設施，為假期留下美好回憶。