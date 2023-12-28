台南400耀榮光　勞工局年終施政成果發表

▲台南市勞工局今年邀請真藝術工作室推出「快樂森林工坊」全新戲劇，並前進國小展演，讓尊嚴勞動概念自學生時期開始扎根。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局為落實黃偉哲市長施政理念「落實勞權教育、勞動法令向下扎根校園、打造希望家園」，2023規劃辦理4場校園巡迴展演，以生動活潑的戲劇表演方式演繹勞動法令，今年邀請真藝術工作室推出「快樂森林工坊」全新戲劇，並前進國小展演，讓尊嚴勞動概念自學生時期開始扎根。

為使台南市青年學子將來投入就業市場，能夠對於勞工法令與實務有初步之認知與瞭解，避免日後投入職場因不諳相關規定而致自身安全或權益受損，勞工局推動勞動師資前往校園進行宣導，每年從3月起於國、高中、大專院校辦理勞動法令、性別平等、求職防騙等為主題的校園宣導講座，2023年辦理校園巡迴宣導講座共77場次，參與學生約11336名，師生反應熱烈，未來也將持續辦理；另為向下延伸勞權公民教育，勞工局今年辦理4場劇團展演。

特別的是，今年下半年勞工局與真藝術工作室合作推出「快樂森林工坊」全新戲劇，分別於12月6日及12月8日前往後壁國小及麻豆國小演出，該劇由真藝術工作室原創編排一部以可愛動物角色擬化成森林玩具工廠的員工，以及他們如何與慣老闆爭取勞動權益的故事，輕鬆詼諧的戲劇表演，帶出「尊嚴勞動條件」、「基本工資」，「同工同酬」及「權益維護」等勞動法令議題，劇團演出後還進行有獎徵答，加深學童們對於勞動權益的理解，讓勞動概念深植於日常生活。

真藝術工作室負責人李郁真表示，勞動法規對孩子們來說較為艱澀難懂，這次接到勞工局的任務，相當具有挑戰性，工作室成員們在劇本及設定角色時，需考量孩子們的理解力，過程中經過多次的討論，致力設計出淺顯易懂的內容，以及吸引學童目光的表演方式，期待讓孩子們在看戲的過程中能夠自然融入劇情，深入淺出的瞭解法規內容。

該劇在12月初於後壁國小、麻豆國小演出，最後的有獎問答環節，孩子們踴躍參與，也都能正確並完整說出答案，可見戲劇表演產生潛移默化的效果。期待未來還能有機會由劇團為台灣的勞動教育盡一份心力！



勞工局長王鑫基表示，勞工局為建構友善職場、推動勞資和諧，從建置勞資會議、大量解僱通報及輔導簽訂團體協約等各個面向著手，另推動公民勞動意識的培養，規劃勞動法令扎根計畫，以校園巡迴演講及劇團展演等方式，強化年青學子們的勞權意識，此外，勞工局亦協助企業工會簽訂團體協約，維護勞動權益，促進勞資和諧，展望未來，期盼勞、資、政三方繼續攜手合作，為市民打造安居樂業的「希望家園」。