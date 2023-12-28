守護職場安全　台南勞工局攜手長榮大學輔導庇護工場　

▲台南市勞工局致力促進身心障礙者就業，提升職場安全環境，與長榮大學安全衛生科學學院合作辦理「庇護工場職業安全衛生危害預防研討會暨觀摩交流」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局致力促進身心障礙者就業，提升職場安全環境，與長榮大學安全衛生科學學院合作辦理「庇護工場職業安全衛生危害預防研討會暨觀摩交流」，透過陳秋蓉院長以深入淺出解說職場的安全與衛生概念及如何做好職業災害的預防，教導庇護員工避免工作中的不安全行為，以及降低各類庇護工場可能存在的潛在危害，提升庇護員工職場安全衛生與健康認知。

近日為能更切合不同類型庇護工場職場安全環境需求，陳秋蓉院長帶領助理員及學生，前往參訪從事烘焙類的展翼烘焙庇護工場及安平康家福田庇護工場，實地瞭解埸域作業環境及機具的使用狀況，也針對不同場域，提出相應建議，如：封口機及攪拌機應使用護蓋護罩，避免人員操作時有捲夾危險，並應簡易標示公告；以及推車避免物品堆疊過高，搬運過程如遇到地面高低差，易導致人員搬運過程物體飛落或倒塌等之虞，建議可先在推車手把處標示限制高度或變更堆積方式，並提供員工在職教育訓練及宣導等建議，將理論與實務結合，協助庇護工場提升職場安全環境。

勞工局長王鑫基表示，各家庇護工場因應農曆年節拼訂單，提升產能之餘，也要注意職場安全與衛生，事先做好預防降低傷害，希望透過本次長榮大學的參訪及觀察建議，既可避免職業災害發生，又能達成高額的營業績效，創造雙贏。

值此農曆金龍年前，歡迎大家踴躍訂購庇護商品，台南市7家庇護工場提供年菜組合、烘焙禮盒、手工餅乾禮盒等多項商品，送禮自用皆適宜，相關資訊可上勞工局網站查詢https://web.tainan.gov.tw/labor/cp.aspx?n=520&s=11278。