CNN列2024年旅遊遺珠　台灣象鼻岩上榜

▲象鼻岩15日因為長期侵蝕崩塌。（圖／記者郭世賢攝）



文／中央社亞特蘭大27日綜合外電報導

歷經近3年疫情限制後，2023年儼然是彌補失落之年，全球遊客湧入知名景點「報復式旅行」。但CNN羅列2024年一些無法造訪的旅遊遺珠，台灣象鼻岩上榜。

美國有線電視新聞網（CNN）這份清單所列者無論是永久還是暫時關閉，都是2024年去不了的地方。不過CNN也簡單提供備案供遊客參考。

►台灣象鼻岩

因形似象鼻，當地一直是台灣熱門拍照景點，但卻因長期侵蝕而終於在今年12月15日崩塌。

備案：渴望體驗台灣之美的遊客有很多選擇。全球首條獲得「寧靜步道」認證的翠峰湖環山步道去年首次亮相。若是開車，南橫公路則能帶人蜿蜒穿過一些最美麗的鄉村。

▲紐約百老匯最長壽音樂劇「歌劇魅影」將永久停演。（圖／達志影像／美聯社）

►紐約「歌劇魅影」

「歌劇魅影」（Phantom of the Opera）這齣經典音樂劇擊敗「貓」（Cats）、「悲慘世界」（Les Miserables）和「歌舞線上」（A Chorus Line）等其它流行劇目，成為百老匯有史以來上演時間最長的音樂劇。但經過35年近1萬4000場演出後，紐約部分的演出於2023年謝幕。

備案：「歌劇魅影」在百老匯已是「此情可待成追憶」，如今在TodayTix應用程式搶到「火腿騎士」（Spamalot）或「金芭莉．阿金博」（Kimberly Akimbo）的門票，也比在百老匯售票亭TKTS的人龍排隊更容易，但百老匯仍值得遊客訂好位，並提早到時代廣場走走，體驗道地紐約客所喜愛的酷炫聖地。

►東京柏悅酒店

東京的柏悅酒店（Park Hyatt）於1994年開業，普遍認為是當地第一間西式豪華酒店，長期以來都提供令人入迷的休憩空間，如今卻要在酒店30歲生日之際於2024年5月進行為期一年全面整修。

電影迷在「愛情，不用翻譯」（Lost in Translation）中看到的New York Bar將提前關閉，這間知名的頂樓酒吧會自明年1月起整修，2025年重開。

備案：不妨離開東京花點時間探索日本其他及其他一流住宿。一是號稱世界最老旅館的西山溫泉慶雲館（Nishiyama Onsen Keiunkan）；另一則是位於沖繩森林深處的手工樹屋Treeful。

▲2017年的巴黎聖母院。（圖／達志影像／美聯社）

►巴黎聖母院

2019年全世界驚恐目睹巴黎聖母院（Notre Dame, Paris）失火，這座擁有850年歷史的景點正逐漸恢復原本面貌，但仍要到2024年12月才能重新開放。

備案：說到教堂，法國的好東西多到令人難以選擇。包括雄偉的馬賽（Marseille）聖母院、粉紅色的史特拉斯堡大教堂（Strasbourg Cathedral），現代設計大師柯比意（Le Corbusier）所打造的廊香教堂（Colline Notre Dame du Haut）。

其他被CNN列入2024年旅遊遺珠者還有巴黎的龐畢度中心（Centre Pompidou, Paris）、美國加州與佛州迪士尼樂園的飛濺山（Splash Mountain）、位於哥本哈根號稱世界最佳餐廳的Noma、柏林佩加蒙博物館（Pergamonmuseum）、華府史密森尼博物館的主大樓（Smithsonian Castle）、米蘭的達文西葡萄園（Leonardo Da Vinci’s Vineyard）等。