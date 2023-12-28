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結婚紀念日當天4寶媽跳「結冰河中救愛犬」　夫目睹她消失心碎

結婚紀念日當天！4寶媽跳「結冰河中救愛犬」　夫目睹她消失心碎。（圖／翻攝自推特）

▲女子跳入結冰河中消失。（圖／翻攝自推特）

記者李振慧／綜合報導

美國阿拉斯加州45歲女子阿曼達(Amanda Richmond Rogers)結婚紀念日時與丈夫一起遛狗散步，沒想到所養的其中一隻狗格魯特(Groot)不小心掉入結冰河中，她為了救狗奮不顧身跳入河中，從此失去蹤影。

事件23日發生在阿拉斯加州安克雷奇市(Anchorage)，身為四寶媽的阿曼達，當天是她與丈夫羅傑斯(Brian Rogers)滿18年結婚紀念日，2人帶著所養的2隻狗一同散步時沒想到發生慘案。

羅傑斯表示，當時寵物犬格魯特看到結冰河面上有一個小洞，為了喝水便跑過去，結果冰層瞬間裂開、掉了進去，「我沒有多想就跳入河中救狗，我轉過身，發現妻子也在水中，我試圖游向河面洞口並且拉住妻子，卻發現她往更下面的地方游過去，後來人就消失了」。

羅傑斯報案後，警方立即出動潛水隊進行搜索，但由於天氣太寒冷，導致設備結冰不得不暫時停止行動，後來改以水下無人機、聲納設備搜尋，目前仍未有任何發現。

羅傑斯在聲明中表示，「阿曼達愛她的狗幾乎就像愛她的孩子們一樣，她跳入水中不僅僅只是為了救『一隻狗』，而是一名家庭成員，她對我和孩子們來說是一名英雄」。

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