元旦返鄉潮恐塞爆！虎尾警分局公布交通疏導路線

▲雲林虎尾警分局公布元旦連假高鐵雲林交通疏導路線。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

預期2024元旦連續假期自2023年12月30日至2024年1月1日止為期3天，虎尾分局為維持交通順暢，針對返鄉、出遊重點時段及路段規劃交通疏導勤務並提供轄區易壅塞交通路段及交通疏導管制資訊，請用路人特別留意並提前規劃以避開阻塞，影響出遊興致。

虎尾鎮市區觀光場館部分，林森路雲林布袋戲館、故事館及合同廳舍連假期間，旅遊人車較多，請用路人多利用虎尾鎮文科路外環道及工專路、北平路等其他道路繞行。

▲雲林虎尾警分局公布元旦連假高鐵雲林站交通疏導路線。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

公共運輸在高鐵雲林站於此次連假期間將於2023年12月29日16至22時及12月30日至2024年1月1日每日8至22時實施改道措施，請接送旅客民眾屆時配合管制引導並預控時間，另請多多善加利用該站合作之停車場，以避免於站內道路因車多壅塞浪費寶貴的時間。

▲雲林虎尾警分局公布元旦連假市區交通疏導路線。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

自駕路線於公路，國道高速公路局於連假期間2023年12月31、2024年1月1日每日12時至21時止實施國道一號虎尾交流道北上入口匝道封閉，請用路人循（一） 縣道145乙→台1線→國道一號西螺交流道。（二） 縣道145乙→縣道145→縣道154→台1線→國道一號西螺交流道行駛。

虎尾警分局表示，有鑒於連續假期民眾旅遊、返鄉、飲宴等機會增加，叮嚀用路人，請大家勿長途疲或長時間勞駕車、酒後不開車並牢記「行駛道路前多一分檢查，就能少一分危險」、「路口慢看停、行人停看聽」等安全觀念才能行車平安。

▲雲林虎尾警分局公布元旦連假虎尾交流道交通疏導路線。（圖／記者蔡佩旻翻攝）