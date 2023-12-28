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元旦宜花訂房達8成！蘇花路廊驚人車流曝　行車攻略一次看

▲▼為提高行車效率將藉號誌進行車流管理、協請地方警力指揮行車秩序、加強違規取締等交通管理措施。（圖／記者王兆麟翻攝資料照片，下同）

▲▼為提高行車效率將藉號誌進行車流管理、協請地方警力指揮行車秩序、加強違規取締等交通管理措施。（圖／記者王兆麟翻攝資料照片，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

元旦連續假期為12月30日（星期六）至113年1月1日（星期一）止共3日，據統計目前宜花地區訂房率已達8成，公路局東區養護工程分局預估蘇花路廊湧現大量車潮。

公路局預測南下返鄉車流將於假期首日（12 ／30）達到高峰，交通量約13,000輛次／日，當日首波車潮將自凌晨4時起湧現，尖峰時段最高車流量達980輛／小時以上，車多時段平均車流量約850~950輛／小時，壅塞情形預計將持續至下午2時以後緩解；假期後段則以北返車流為主，預估第3日（1 ／1）將出現北上車流高峰，北上全日交通量約13,000輛次／日，車潮將自上午11時起陸續湧現，車多壅塞情況將持續至晚間8時後緩解。蘇花路廊（蘇澳至崇德）以台9線為主要車輛疏導路線，請往返花蓮~蘇澳之長途旅次用路人行駛蘇花改台9線南下，避免行駛台9丁線，以節省旅行時間。

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▲▼為提高行車效率將藉號誌進行車流管理、協請地方警力指揮行車秩序、加強違規取締等交通管理措施。（圖／記者王兆麟翻攝資料照片，下同）

公路局東區養護工程分局為增加蘇花路廊大眾運輸服務競爭力，規劃於蘇澳地區及崇德地區尖峰時段設置大客車優先通行措施，同時於蘇澳~東澳、南澳~和平、和中~和仁路段實施時段性開放一般遊覽車及公路(市區)客運行駛蘇花改路肩(緊急空間)；另因應本次連假蘇花路廊湧入之大量車潮，公路局東區養護工程分局將藉由時段性車種管制，以紓解尖峰時段之車流，

113年元旦連續假期台9線及台9丁線蘇花路廊（蘇澳至崇德）路段，禁止21公噸以上大貨車通行時段如下：
一、112年12月30日：5時至17時（雙向）。
二、112年12月31日：7時至13時（雙向）。
三、113年1月1日：12時至18時（雙向）。

▲▼為提高行車效率將藉號誌進行車流管理、協請地方警力指揮行車秩序、加強違規取締等交通管理措施。（圖／記者王兆麟翻攝資料照片，下同）

公路局東區養護工程分局為提高行車效率，除實施時段性車種管制外，亦將藉由號誌進行蘇花路廊車流管理、協請地方警力指揮行車秩序、加強違規取締等交通管理措施，以縮短車流壅塞時段，並呼籲欲往花東旅遊之民眾，為免於受塞車之苦與開車舟車勞頓，請多利用非尖峰時段避開車潮，或多搭乘大眾運輸服務。

公路局最後提醒用路人，行前請落實車輛安全檢查，切勿疲勞駕駛以確保行車安全，行駛途中留意資訊可變標誌顯示內容，並於蘇花路廊隧道內收聽警廣，以掌握即時播報之路況訊息，也請用路人多利用「幸福公路」App，可透過行動裝置接收最新省道即時路況及語音播報。

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