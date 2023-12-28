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因應元旦車潮！花蓮警連假市區交管　5大路口加強違規取締

▲▼連假期間花蓮警方針對市區易壅塞路段及路口，採機動、彈性與即時交通疏導方式維護交通秩序。（圖／花蓮警分局提供，下同）

▲▼連假期間花蓮警方針對市區易壅塞路段及路口，採機動、彈性與即時交通疏導方式維護交通秩序。（圖／花蓮警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

因應連續3天的元旦假期，花蓮警分局將提前於29日16時起，針對轄內中央路路段往南下車潮加強交通疏導作為，連假期間市區易壅塞路段及路口，採機動、彈性與即時交通疏導之方式來維護交通秩序，請遊客務必遵守交通規則，不酒駕、不闖紅燈、不併排違停，禮讓行人及勿危險駕車，共同維護交通秩序，確保交通安全。

花蓮警分局表示，警方除提前在連假前1日即對市區外環幹道加強交通疏導外，在連假期間每天10時至22時，針對市區易壅塞的中正路、中山路及中華路段等主要路口實施交通管制，同時由巡邏警力針對違停車輛加強勸導取締，維持市區交通秩序。

▲▼連假期間花蓮警方針對市區易壅塞路段及路口，採機動、彈性與即時交通疏導方式維護交通秩序。（圖／花蓮警分局提供，下同）

此外，為因應市區在每日16時後可能出現車多及逛街人潮，花蓮警分局將在中正路明義街口、中正路光復街口、中正路節約街口、中正路大同街口、中正路博愛街路口等市區易堵塞路口，視車流狀況機動設置交通錐及橫桿，避免因車輛等候左轉造成交通壅塞情形，確保車流順暢，另外在市區瓶頸路段也會加派警力進行交通疏導，請民眾及駕駛人務必配合警方指揮。

花蓮警分局表示，民眾南下花東旅遊，如果是要前往瑞穗、玉里、臺東、高雄等地區，可在通過新城鄉家樂福花蓮店後，於新生橋右轉中央路，或是在花蓮市民權五街左轉往海岸路南下，避免進入市區，可大幅縮短路程時間。

此外，花蓮市區金三角商圈街道路路幅較狹小，元旦假期行經市區多車路段，如能多一點禮讓、多一點體諒，交通將更順暢，並籲請駕駛人勿因一時之便而違規停車，妨礙交通造成道路車輛壅塞，同時遵守各路口員警指揮疏導，共同維護假期交通順暢與安全。

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