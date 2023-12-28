陽明交大校務會議通過　將邀竹北高中改隸陽明交大附中

▲國立陽明交通大學校務會議通過，將邀請國立竹北高中改隸陽明交大附中。（圖／竹北高中提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

國立陽明交通大學昨(27)天校務會議中，決議通過正式邀請竹北高改隸為陽明交大附中。對於這項邀請，竹北高中也表示，只要對學校對地方有幫助，會持開放態度，樂見其成。

新竹地區因竹科關係，10幾年陸續吸引外地人來打拼，在此結婚、生子、購屋並落地生根，換算時間，第一批的「竹科移民二代」也紛紛到了國、高中的年紀，但僧多粥少的入學名額一直令家長頭痛。實際上，新竹地區的就學問題可不只國高中，尤其新竹市東區、竹北地區的家長，幾乎是一懷孕就要搶月子中心，還在月子中心就要搶幼兒園，就要開始為了國小、國中的學籍頭痛，某幾間熱門學校，甚至要入籍滿8年以上才有機會入學。

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▲竹北高中校長陳瑞榮說，整體而言，師生都對於改隸採正面樂觀的態度，對於竹北地區來說，改隸成功也能為竹北地區的高中「質」再提升。

竹北高中校長陳瑞榮表示，尤其近幾年，台灣科技首都「新竹圈」已逐漸往竹北市靠攏集中， 頭前溪南岸的新竹市已有清大、陽明交大、新竹科園實中、竹中、竹女、竹工、竹商、建功、成德以及香山等公立大學或高中，但頭前溪北岸的竹北市，卻只有竹北和六家2所高中，高中與國立大學資源極度不均。

對於陽明交大即將拋出的橄欖枝，陳瑞榮澄清，竹北高中並不是要與誰競爭，但陽明交大不管是聲望、教育量能或是校友資源都非常豐富，對於竹北來說，一所高中在質的部分更提升是好事，校方也採開放態度，其實之前校內已進行過幾次討論，整體而言大家都是正面樂觀的，如果能成功，那麼對竹北的教育資源來說，有更大的加分。