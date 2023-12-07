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國中就靠資訊專才賺錢！技高生進陽明交大「將赴頂尖AI公司實習」

▲蔡語宸國中就靠資訊專才賺錢，以特殊選才進入陽明交大，更將赴頂尖AI公司實習。（圖／蔡語宸提供）

▲蔡語宸（拿麥克風者）國中就靠資訊專才賺錢，以特殊選才進入陽明交大，更將赴頂尖AI公司實習。（圖／蔡語宸提供）

記者許敏溶／台北報導

今年6月才剛從台中高工資訊科畢業的蔡語宸，因父親是軟體工程師，從小就熟悉3C，國中時就幫別人架設伺服器而有收入。他高一參與教育部資安人才培育計畫，後來拿下全國技能競賽網路安全職類金牌，更循特殊選才管道進入陽明交大資工系，即將赴國際頂尖的AI 資安科技公司，實習研究雲端安全。蔡語宸說：「做自己喜歡的事，就會充滿熱情。」

蔡語宸的父親是軟體工程師，母親是國小特教老師，蔡語宸從小就熟悉3C。國中時玩Minecraft遊戲，為了讓很多人可以一起玩，多益考了835分的他，以流利的英文能力上網自學，成功地架設伺服器，並善用Google雲端修改寶可夢模組，讓一百多人可以一起玩。

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這次成功經驗，開啟蔡語宸對資訊更多的興趣和熱誠，甚至接案幫別人架設伺服器，國中時期也因此項才能，而有了「收入」。隨後蔡語宸選擇自己有興趣的台中高工資訊科。相對於國中時期自學，蔡語宸高一時修習資安研習和教學課程，有系統地學習程式基礎和網路架構基礎，老師也讓他使用20多萬元的學校伺服器練習比賽。

除了鑽研程式設計，蔡語宸還學習數位邏輯設計和微處理器晶片開發，高一時就開始參與教育部資安人才培育計畫，拿下勞動部第五十二屆全國技能競賽網路安全職類金牌、111年行政院數位發展部金盾獎資安競賽第二名，更循特殊選才管道進入陽明交大資工系。

蔡語宸回憶，準備參加第五十二屆全國技能競賽時，自己個性有了非常重大改變，從高一時不喜歡社交，高二時受到同年齡夥伴啟發，認為「很多人學習比一個人學習好」，開始有團隊概念，更主動認識資安同好，組隊參賽拿下金盾獎資安競賽第二名，隊友緣分更延續到現在，在陽明交大資工系一起求學。

蔡語宸是第一屆特殊選才增加資安領域的錄取學生，而且他更主動出擊，即將赴國際頂尖的AI 資安科技公司，實習研究雲端安全。蔡語宸說：「做自己喜歡的事，就會充滿熱情。」他也希望自己對資訊的熱情，加上技高培育的實戰力，未來將為提升台灣資安防護能量盡一份心力。

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