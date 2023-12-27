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國三生彈簧刀割頸害命　高中師揭6大校園問題「管越多風險越大」

新北市一名國三生25日持彈簧刀攻擊同學致死，引發社會譁然，教師楊鵬淵在臉書發文，揭露校園的6大結構性問題。（示意圖，東方IC）

圖文／鏡週刊 

新北市一名國三生25日持彈簧刀攻擊同學致死，引發社會譁然。今（27日）在20多間國高中任教過的老師楊鵬淵在臉書發文，以〈一把彈簧刀捅破的校園問題〉為題討論此事，列出6大點結構性問題，希望能得到改變。

楊鵬淵第一點就指出少子化問題，少子化的校園會發生「遇缺不補」的情況，兼課、代課盛行，正職教師除了上課還得兼行政，在過勞的情形下，怎麼會有心力去處理額外的學生生活問題；第二點是招生壓力，楊鵬淵透露，他見過各種校園霸凌案，自己也有曾經差點被學生的美工刀丟到的攻擊事件，但最終通常是不了了之，沒消息就是好消息，因為一旦上了新聞就會影響招生，所以校園裡瀰漫著一股「綏靖主義」。

楊鵬淵接著提到教師退場機制，全台25萬名教師，每年只有13人因不適任而退場，管得越多的老師，面臨的風險就越大，「只要不要碰學生就不會有事」，並舉例某次他罵了在走廊上奔跑的學生、沒收學生上課在玩的美工刀，學生的導師卻一臉狐疑地看著他；再來是校園輔導機制，新北市1位輔導老師要負責400位以上的學生，且只能處理顯性或是主動求救的學生問題，面對有明顯情緒障礙或有輔導必要的學生，還會被家長認為是歧視、揚言投訴，而現行的記過制度，就算記滿3大過也不能強制轉學，校方還會開假日打掃幫忙快速銷過。

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第五點則是人權與安全，楊鵬淵表示，現在網路購物十分方便，小朋友什麼都買得到，他就曾在學生書包裡看過甩棍、電擊棒、辣椒水、蝴蝶刀，「但我們能翻他的書包嗎？小朋友回家妖魔化一下教師，家長可能就帶民代衝來學校了，人權與安全怎麼取得一個平衡？」最後一點是快時代的價值觀，現在是短影音時代，學生們能在各種影音串流上找到各種江湖流的偶像大哥，10年前的教育片、宣傳片學生們恐怕是看不下去，犯罪年齡在下降，「我們能有跟得上時代的防治方法嗎？」

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