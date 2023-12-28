　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國三生遭割喉亡　事發班級「換教室」心理師進駐

▲陰暗教室,教室,學校,課桌椅。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲國三生遭割喉身亡，事發班級目前已更換教室，心理師、社工師也進駐校園。（示意圖／取自Pakutaso）

文／中央社

新北市某高中國中部發生校園喋血，被害學生遭割頸不治，現場學生目睹。新北市教育局今天表示，事發班級先更換教室，心理師、社工師也進駐，協助穩定情緒與輔導心理。

新北市某高中國中部男學生25日涉持彈簧刀攻擊另一名男學生致死。教育局今天指出，經證實，被害學生於昨晚不治；對於校園安全重大偶發事件，深感遺憾及心痛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

檢方今天相驗時，死者家長情緒相當悲傷與難過。新北市教育局副局長劉明超告訴中央社記者，包括新北市民政局、社會局、殯葬管理處及學校、家庭教育中心等，全力協助家長所需治喪、法律諮詢與心理支持等需求。

教育局指出，這起事件發生在校園，不少學生、老師都全程直接目睹或接觸處理，飽受驚嚇；還有人看到後嚇哭。除由學校給全校家長一封信，也已將案發現場的班級更換上課的教室，避免相關情境引起學生難過。

心理師督導羅敬宜向中央社記者表示，對於重大事件都會加派心理、社工人力進駐學校，配合學校輔導老師、專任輔導老師、校長，盤點受影響的學生與老師需求；按照其嚴重程度，給予入班級輔導、小團體輔導、教師團體輔導、個別談話輔導與安撫情緒。

這所學校校長指出，對學生辭世感到心痛與不捨，他說，協助家長喪葬後事、關懷撫慰，並全力配合司法調查。事發時，學校立即安心輔導，後續將師生悲傷輔導及心理輔導，確保學生穩定學習與師生心理健康。

學校秘書接受中央社記者電訪表示，案發後，此班級學生仍如常上學，無人缺席。但部分學生情緒波動較大，會給予個別高度關懷與追蹤，適當時機也會在全校集會時，實施團體輔導。

 
ET快訊
國三生遭割喉亡　網湧入蔡英文最新發文狂刷留言：社會安全網呢
許光漢趕赴李善均靈堂弔唁！　柳俊烈、李星民等韓影圈大咖全到了
國三生被割頸亡　第一線師斷定2犯人結果：可能是下個慘案的開始
李善均死訊震驚外媒　登BBC、CNN首頁

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國三生遭割喉亡　事發班級「換教室」心理師進駐

醫師談割喉案「國中真的是野獸叢林」　人權是為弱勢存在的

高中同學突約吃飯…女大生拒絕遭「瘋狂教訓」嘆：被霸凌我的人嗆

陸女交往台男15年「發現5大真相」！中國網友見1點搖頭：不如單著

國三生彈簧刀割頸害命　高中師揭6大校園問題「管越多風險越大」

不放寬夜間違停！盧秀燕槓中央沒統一標準　交部：本可彈性處理

逛超市「飲料放購物車」被搶走！粉紅大媽：哇孫愛呷　結局傻爆眼

首例！苗栗南庄出現鼬獾確診狂犬病　防檢署：無人員遭咬傷

2024最強運「5生肖」出爐！桃花爆棚、名利雙收發大財

跨年倒數！台中星級飯店訂房快炸了　市府估：湧入30萬觀光人潮

家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息

冷媒廠爆炸監視畫面瞬間全黑　負責人女兒疑浴室洗傷口喪命

李善均身亡網友淚：「我的大叔」沒了QQ　代表嗓音、經典戲劇都成追憶

國三生離開醫院了！家屬心碎載遺體赴學校　回案發教室招魂

男帶小磅秤辯「擺攤秤耳環」　警車內搜出24毒咖啡包打臉

李善均輕生！「倒在車裡」享年48歲　前1晚就斷聯..妻見遺書急報警

喝醉打翻碗盤波及留學生　5男餐廳鬥毆椅子滿天飛！

目擊肇逃正義哥氣炸追上　「斜插剪車」怒喊：開X小

遭彈簧刀割頸！國三男搶救一夜不治　教育局：將派心理師到校輔導

新北國三生遺體載返案發地招魂　民俗大師：從未見過

國三生遭割喉亡　事發班級「換教室」心理師進駐

醫師談割喉案「國中真的是野獸叢林」　人權是為弱勢存在的

高中同學突約吃飯…女大生拒絕遭「瘋狂教訓」嘆：被霸凌我的人嗆

陸女交往台男15年「發現5大真相」！中國網友見1點搖頭：不如單著

國三生彈簧刀割頸害命　高中師揭6大校園問題「管越多風險越大」

不放寬夜間違停！盧秀燕槓中央沒統一標準　交部：本可彈性處理

逛超市「飲料放購物車」被搶走！粉紅大媽：哇孫愛呷　結局傻爆眼

首例！苗栗南庄出現鼬獾確診狂犬病　防檢署：無人員遭咬傷

2024最強運「5生肖」出爐！桃花爆棚、名利雙收發大財

跨年倒數！台中星級飯店訂房快炸了　市府估：湧入30萬觀光人潮

國三生遭刺殺！立委嘆「教師是最弱勢一方」　撂3點重話要檢討

快訊／攻城獅神秘洋將補強曝光　前雲豹戴維斯化身「狄帝」加盟

優秀國三生枉死　導師感到困惑：法規是伸張正義還是保護加害者？

女移工提嬰屍求救「全家人靠我」！鋼鐵爸揭背後血淚：台灣很多

李善均遭媒體「社會性埋葬」　南韓前法務部長轟檢警：合法暴力

拜登簽國防授權法案　中外交部與人大反對：以台制華玩火注定失敗

國三生遭割喉亡　事發班級「換教室」心理師進駐

壽命僅1年...手遊《鋼之鍊金術師 M》明年3月結束營運、日版同時收攤

國三生遭割頸亡　新北地院：「涉案人收容」未移送檢方

俄羅斯扛下禁運！石油出口轉往中國印度　歐洲總量剩不到4％

俄羅斯辣媽跑趴弄丟錢包　警10分鐘找回她讚：真快

生活熱門新聞

國三生中10刀喪命！律師曝「乾哥、乾妹下場」

「4星座」農曆年前超強翻身！年終大賺一筆

國三生割頸害命　高中師揭6問題：管越多風險越大

2024最強運「5生肖」出爐！

陸女揭台男5大真相！中國網友搖頭：不如單著

醫生內心話：國中真的是野獸叢林

高中同學突約吃飯　女大生拒絕遭瘋狂教訓

國三生遭刺10刀亡！家屬哀痛發聲「祂正義感爆棚」

交換禮物抽到戴森　拆開卻讓全場笑翻

快訊／遭割頸國三生不治！　校方悲痛證實：協助家屬處理後事

10款APP快刪！資安公司示警：藏「木馬病毒」

逛超市「飲料放購物車」被大媽搶走　結局傻爆眼

3波冷空氣連襲！明天全台先甩雨　元旦追曙光最佳地出爐

低溫縮街頭！失業女掛「乞討文」道歉狂哭

更多熱門

相關新聞

國三生割頸害命　高中師揭6問題：管越多風險越大

國三生割頸害命　高中師揭6問題：管越多風險越大

新北市一名國三生25日持彈簧刀攻擊同學致死，引發社會譁然。今（27日）在20多間國高中任教過的老師楊鵬淵在臉書發文，以〈一把彈簧刀捅破的校園問題〉為題討論此事，列出6大點結構性問題，希望能得到改變。

校園割喉案！綠斥侯友宜「沒譴責暴力」　侯辦：事發當日就已探望

校園割喉案！綠斥侯友宜「沒譴責暴力」　侯辦：事發當日就已探望

國三生遭割喉喪命　老師悲痛離開往生室

國三生遭割喉喪命　老師悲痛離開往生室

國三生家屬回校招魂「校園暫停夜間開放」　校方擴大心理諮商

國三生家屬回校招魂「校園暫停夜間開放」　校方擴大心理諮商

割喉案事發學校不能說！林智群嘆：法條矯枉過正

割喉案事發學校不能說！林智群嘆：法條矯枉過正

關鍵字：

割喉教室心理師彈簧刀

讀者迴響

熱門新聞

國三生遺體返案發地招魂　民俗大師：罕見

國三生遭割喉喪命　老師悲痛離開往生室

iPhone鬧鐘不會響！果粉曝解方：關閉「1功能」

男大生殺紅眼！人妻跌倒被刺死

許光漢、柳俊烈、李星民趕赴李善均靈堂弔唁

國三男遺體到校了　家屬赴案發教室招魂

店外視角曝！留學生暴打刺青哥反擊拳0.5秒KO

國三男招魂　歷時1小時儀式順利完成

國三生中10刀喪命！律師曝「乾哥、乾妹下場」

國中生被割頸亡　第一線師斷定2犯人結果

「4星座」農曆年前超強翻身！年終大賺一筆

李善均「手寫信」內容曝光！「妻子是一生摯愛」

直擊羅志祥「滿血開趴7hrs」！多女輪番上陣

李善均微笑遺照曝光「靈堂佈置完成」

李善均生前最後身影曝光！

更多

最夯影音

更多
家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息

家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息
冷媒廠爆炸監視畫面瞬間全黑　負責人女兒疑浴室洗傷口喪命

冷媒廠爆炸監視畫面瞬間全黑　負責人女兒疑浴室洗傷口喪命

李善均身亡網友淚：「我的大叔」沒了QQ　代表嗓音、經典戲劇都成追憶

李善均身亡網友淚：「我的大叔」沒了QQ　代表嗓音、經典戲劇都成追憶

國三生離開醫院了！家屬心碎載遺體赴學校　回案發教室招魂

國三生離開醫院了！家屬心碎載遺體赴學校　回案發教室招魂

男帶小磅秤辯「擺攤秤耳環」　警車內搜出24毒咖啡包打臉

男帶小磅秤辯「擺攤秤耳環」　警車內搜出24毒咖啡包打臉

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面