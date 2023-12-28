國三生遭割喉亡　事發班級「換教室」心理師進駐

▲國三生遭割喉身亡，事發班級目前已更換教室，心理師、社工師也進駐校園。（示意圖／取自Pakutaso）

文／中央社

新北市某高中國中部發生校園喋血，被害學生遭割頸不治，現場學生目睹。新北市教育局今天表示，事發班級先更換教室，心理師、社工師也進駐，協助穩定情緒與輔導心理。

新北市某高中國中部男學生25日涉持彈簧刀攻擊另一名男學生致死。教育局今天指出，經證實，被害學生於昨晚不治；對於校園安全重大偶發事件，深感遺憾及心痛。

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檢方今天相驗時，死者家長情緒相當悲傷與難過。新北市教育局副局長劉明超告訴中央社記者，包括新北市民政局、社會局、殯葬管理處及學校、家庭教育中心等，全力協助家長所需治喪、法律諮詢與心理支持等需求。

教育局指出，這起事件發生在校園，不少學生、老師都全程直接目睹或接觸處理，飽受驚嚇；還有人看到後嚇哭。除由學校給全校家長一封信，也已將案發現場的班級更換上課的教室，避免相關情境引起學生難過。

心理師督導羅敬宜向中央社記者表示，對於重大事件都會加派心理、社工人力進駐學校，配合學校輔導老師、專任輔導老師、校長，盤點受影響的學生與老師需求；按照其嚴重程度，給予入班級輔導、小團體輔導、教師團體輔導、個別談話輔導與安撫情緒。

這所學校校長指出，對學生辭世感到心痛與不捨，他說，協助家長喪葬後事、關懷撫慰，並全力配合司法調查。事發時，學校立即安心輔導，後續將師生悲傷輔導及心理輔導，確保學生穩定學習與師生心理健康。

學校秘書接受中央社記者電訪表示，案發後，此班級學生仍如常上學，無人缺席。但部分學生情緒波動較大，會給予個別高度關懷與追蹤，適當時機也會在全校集會時，實施團體輔導。