國三生家屬回校招魂「校園暫停夜間開放」　校方擴大心理諮商





▲國三男學生遺體離開醫院，將返回學校招魂 。（圖／記者陳以昇攝）

記者楊惠琪／台北報導

新北市一名國三生遭同學攻擊送醫不治，家屬今晚赴學校進行招魂儀式，校方今晚暫停校園開放，高中部學生因教學大樓不同棟，部分學生仍照常晚自習。校方表示，傍晚5時許學生家屬和禮儀車已進入校園，尊重家屬儀式的需求，學校全力配合。

校方表示，由於衝突地點包括教室和走廊，不少師生目擊過程，除了學生外，也啟動教師群的心理諮商輔導，坦言隨著被害學生離世，學生心情起伏較大，有部分學生需要個別輔導，會全力穩定師生心情，至於是否舉辦校內追思活動，將視後續輔導情況再決定。

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校方表示，前天中午事故發生時，因事件衝擊太大，第一時間就進行團體諮商輔導，但坦言隨著男同學離世，今天部分學生情緒反應較大，除了全班更換教室上課外，也啟動一對一的心理諮商輔導，此外，也針對導師、科任老師、協助事件處理的行政人員，提供諮詢輔導窗口，明起再擴及到全校九年級學生，教育局也派駐心理師、社工師進駐校園，希望不會影響明年5月的國中會考。

針對外傳衝突發生過程，有其他同學受傷，校方澄清，雖然衝突點從教室延伸到走廊，但並沒有其他學生受傷，也沒有外傳有女學生擋刀、血濺天花板的情節，希望外界體諒家屬心情，不要有過多細節的描述，讓校園盡快恢復平靜。

校方表示，對於學生發生憾事深感心痛與不捨，將全力協助家長辦理喪葬後事，並持續關懷撫慰家屬，以及提供相關法律諮詢。因案件已進入司法調查程序，學校也會全力配合司法機關調查。