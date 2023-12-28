國三生只是上學就被砍！她求問「怎麼教小孩」：廢死讓罪沒有應得

▲國三男學生經搶救後，仍傷重不治。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

新北一名國三男學生在25日午休時間，注意到別班女同學到班上找人，於是說「你不是我們班的」，要求離開，怎料，他卻因此被女同學的「乾哥」以彈簧刀揮砍，經搶救傷重不治。作家「焦糖綠玫瑰」對此有感而發，無辜的孩子只是上學就被砍，「廢死議題讓罪沒有應得」，且社會瀰漫著「自掃門前雪」的心態，實在不知道要教育孩子急公好義還是少管閒事。

作家「焦糖綠玫瑰」透過粉專發文表示，這次國三生割喉事件讓她頓時不知該如何教育孩子，要如何應對迎面而來的惡意，那些無辜的孩子明明沒有涉足不良場所，也沒有與黑道結黨營私，結果只是去上學就被砍，而且那是「本來應該安全的環境」。

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「焦糖綠玫瑰」感嘆，「廢死議題讓罪沒有應得，還潛移默化整個社會，瀰漫著自掃門前雪、只求自保的心態」，不知從何時開始，她開始掙扎著要引導孩子急公好義還是少管閒事，「能不能讓惡人伏法？而不是寄託在虛無縹緲的報應？我怎麼教小孩？怎麼教小孩」。

貼文底下，不少網友也留言回應，「感覺社會會愈來愈冷漠，因為樂於助人的人都被殺死了，剩下的人想活著而不敢急公好義」、「同感！講公道話變成雞婆、有生命危險，漸漸的人都淡漠了，要幫忙都害怕」、「真的教好也沒用，別人沒教好也沒辦法」、「現在教育好自己的孩子，卻無法讓自己孩子不被危險靠近」、「只是主動提醒一件事而已就被砍，所以應該教孩子不關自己的事都不理嗎」。

這起事件發生在12月25日，女同學到別班找人時，被受害男同學要求離開，因此找了同年級的「乾哥」助陣理論。怎料乾哥竟拿出預藏的彈簧刀揮砍，造成受害學生頸部、胸口穿刺傷，男學生經過搶救，於26日晚間傷重不治。

本文經「焦糖綠玫瑰」授權引用