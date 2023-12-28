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台南百大路口安全行動工程達標　黃偉哲期勉道安團隊再接再厲

▲以「人本交通」為出發點所推動的「百大路口安全行動」，在台南市道安團隊齊心協力下，相關工程改善已提前達標全數完成。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲以「人本交通」為出發點所推動的「百大路口安全行動」，在台南市道安團隊齊心協力下，相關工程改善已提前達標全數完成。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲主持12月份道安會報，聽取道安團隊各小組工作報告，根據市警局統計11月份A1交通事故，相較去年同期大幅減少16人，顯示事故已獲得控制，肯定道安團隊的努力，對緊接而來的聖誕與跨年活動，台南市將湧進大量人車潮，他指示作好各項交通疏導措施，讓出遊民眾有安全用路環境。

交通局長王銘德表示，市長黃偉哲非常重視各項交通安全工作推動，每月均親自主持道安會報並指示研擬改善對策，台南市對行人路權極為重視，在市長黃偉哲支持下，今年5月以「人本交通」為出發點所推動的「百大路口安全行動」，在道安團隊齊心協力下，相關工程改善已提前達標全數完成。經統計完成「行人專用時相」100處、「行人號誌時相早開」300處、「標線型人行道」30處、「行人庇護島」19處、「行穿線退縮」39處，許多項目更超出改善目標數量。

▲以「人本交通」為出發點所推動的「百大路口安全行動」，在台南市道安團隊齊心協力下，相關工程改善已提前達標全數完成。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此外，交通部針對行人安全改善重要指標「行人專用時相及早開時相」，本市接連數月皆為全國增加最多，亦深獲交通部肯定。惟良好的道路工程改善也需搭配民眾良好的用路習慣，後續也將持續追蹤改善後路口行人事故率，並做滾動式檢討。

交通局呼籲市民朋友，行人通過道路時務必行走行人穿越道並遵守號誌，並禮讓行動較緩慢的年長者優先通行。汽機車行經路口時應減速慢行，並保持隨時可煞停車速，以避免橫向人車未減速衝出無法即時因應發生事故。違規的用路行為是發生交通事故的主要原因，遵守交通規則從用路不違規開始，守護自己也是保護他人用路安全。

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