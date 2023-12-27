新北橫掃工程環境美化10獎項　生態環境類得獎數縣市第一

▲新北橫掃工程環境美化10獎項。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府參加社團法人中國土木水利工程學會工程環境與美化獎競賽共計獲得10獎項肯定，其中於「生態與環境類」共獲4獎項，為全台獲獎數最多的縣市，今（27日）於市政會議獻獎，與副市長劉和然分享得獎喜悅與榮耀，同時劉和然也於現場鼓勵工程承辦同仁持續以永續生態理念推動市政建設。

副市長劉和然表示，新北市以工程與生態環境並重為目標，以安全為前提下減少水泥使用，減少碳排放，並考量生物棲息特性，以達成安全與生態兼顧之目的，共創生態與環境的永續未來。

▲連續拱型漿砌石固床工，並打造生態廊道維護地方動植物生態棲息。

工程環境與美化獎競賽為鼓勵土木水利工程重視美化及環境景觀的全國性獎項，每2年辦理1次評獎，分爲「美化與景觀」及「環境與生態」2類，其中新北市農業局治山防災工程著重節能減碳及永續生態理念，本次「林口溪上游支流災害復建工程」及「忠寮社區魚菜共生景觀工程」分別被評為優等及佳作，深受評審委員的肯定。

「林口溪上游支流災害復建工程」，於2022年6月豪大雨造成河道兩側既有石籠護岸沉陷傾倒及道路掏空，當時復建工程施工又恰於汛期，整個工期近一半的時間都在下雨，且因溪道狹小常遇溪水暴漲。為了避免後續災害擴大及工程如期如質完工，施工多在天候允許下進行，工人們常泡在溪水裡面施工，並調整施工作業流程，每日提早施工以維持進度，同時也加派機具人力，增設多個工作面同時施工。

▲林口溪上游施作起始工採地工織布、卵礫石級配回填，以曝氣礫間過濾改善水質。

此次工程設計上採用漿砌石生態工法，減碳量達到113公噸，也營造多孔隙環境，創造多樣性生物棲息空間，施作後已見蜻蜓、溪蝦等水生動物棲息。另外將護岸改造為複式斷面，枯水期可滿足基本通洪需求並提供水生動植物環境的緩衝空間，豐水期則避免溪水暴漲造成溢流，兼顧安全與節能減碳需求。

原林口溪支流因上游家庭及事業廢水導致水質不佳，為改善溪水水質與保護水生生態，在河床底層設置過濾性地工織布與卵礫石層，河川的懸浮固體由施工前35mg/L降至施工後7.9mg/L，減少近80%的懸浮固體，除了提昇環境景觀及安全，也營造生態友善環境，創造生態、防洪、景觀三贏之工程優質永續環境。

▲完工後得林口溪上游有如戴上珍珠項鍊，周遭環境美麗。



▲蜻蜓等親水昆蟲回歸。