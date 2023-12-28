台南公共自行車　2024年元旦起調整優惠措施

▲台南市政府為推廣市民及觀光旅客騎乘公共自行車節能減碳，2024年起持市民卡騎乘則可享有YouBike 2.0全時段半價、YouBike 2.0E每30分鐘定額補助10元的優惠。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市公共自行車自2023年2月啟用至今，民眾反應良好，YouBike 2.0為每30分鐘10元，YouBike 2.0E則為每30分鐘20元，並採累進費率，為推廣公共自行車，2024年起持市民卡騎乘可享有YouBike 2.0全時段半價、YouBike 2.0E每30分鐘定額補助10元優惠，持行政院通勤月票TPass者則享不限車種前30分鐘免費優惠。

交通局長王銘德指出，YouBike啟用至今已服務超過243萬人次，並建置有356處公共自行車租賃站，為持續提供市民及觀光旅客優質的公共自行車服務，公共自行車將繼續以原有費率提供服務，惟優惠措施將回歸使用者付費機制，調整取消前30分鐘免費措施，惟市民卡將繼續享有YouBike 2.0全時段半價、YouBike 2.0E每30分鐘定額補助10元的優惠，以及持有行政院通勤月票TPass者則亦持續享有不限車種前30分鐘免費的優惠，鼓勵市民及民眾踴躍申辦市民卡及購買通勤月票。

現有優惠將繼續適用至2023年12月31日止，2024年1月1日0時起調整優惠措施，跨年連假及春節期間歡迎市民及觀光旅客騎乘公共自行車遊台南，共同推廣綠色運輸及節能減碳。