義美總經理親接待趙少康　黃揚明揭內幕：有望跨出藍綠

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

義美總經理高志明親接待趙少康　黃揚明揭內幕：有望跨出藍綠

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨副總統候選人趙少康27日參訪義美食品龍潭營業所，義美總經理高志明現身親自接待，引發外界揣測是否被拔樁。對此，媒體人黃揚明認為，只參訪一次就說拔樁有點言之過早，但趙少康早期致力於台灣環保領域，與高志明還是學長學弟關係，私交很好，有機會跨出藍綠黨派。

▲侯友宜凱道造勢晚會，副總統候選人趙少康大致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲趙少康近期勤走地方，也積極前往校園演講，搶攻地方及年輕人選票。（資料趙／記者林敬旻攝）

黃揚明27日在政論節目《國民大會》中表示，趙少康參訪義美食品龍潭營業所，高志明算很給面子，親自現身接待，其實兩人是學長學弟關係，過去趙擔任立委時，他們就經常在環保議題上合作，就連趙1991年擔任環保署長時，也常常跟高討論在地環保意識問題，因為當時很多食品加工業都比較缺乏這樣的意識。

黃揚明直言，趙少康與高志明私交很好，而高志明過去在民進黨總統候選人賴清德當行政院長時，曾批評民進黨政府，說不如把前瞻的錢（預算）算拿來做食安，當時外界就有傳言，覺得高的立場是不是鬆動了，但其實高本人的本土意識很強，賴清德出訪、游錫堃去國外一樣都有訂製的「民主零嘴」。

黃揚明認為，只是一次參訪就說被拔樁，他覺得言之過早，不過，有一點值得注意的是，因為趙少康過去致力於台灣環保運動，接觸過很多跨黨派的人，或許有機會跨出藍綠，「台灣早期在環保運動裡面，並不是用顏色來區分。」

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